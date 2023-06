Extreme muestra la "vitalidad" del hard rock con su álbum "Six"

LOS ÁNGEES (EFE).- La banda estadounidense Extreme regresa a la escena musical con el álbum "Six", su primer trabajo en 15 años, con el que trata de mostrar que "el rock sigue siendo vital", contó en una entrevista para EFE el vocalista Gary Cherone.



"Ver la reacción de nuevos seguidores jóvenes a nuestra música me da esperanza para el rock. Estamos haciendo la música que nos gusta hacer y a la gente todavía le agrada", dijo el cantante de 61 años.

Cherone, Nuno Bettencourt, Pat Badger y Kevin Figueiredo pasaron ocho años creando de forma intermitente su sexto álbum de estudio, un proyecto que reúne 12 canciones que navegan por una amplia gama de géneros que van del hard rock al pop y que verá la luz en su totalidad el 9 de junio.

Según el cantante, el sonido renovado que presentan es resultado de la suma de experiencias personales que los músicos, quienes en los últimos años estuvieron enfocados en trabajos separados, aportaron una vez que se juntaron para grabar en el estudio en 2015.

Cherone trabajó junto al guitarrista Joe Perry de Aerosmith, mientras que Bettencourt fue guitarrista de Rihanna en giras como "Loud" (2010) y "Diamonds World Tour" (2013), así como en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023.

"Creo que todas estas influencias musicales que adquirimos estaban listas para salir cuando se diera un reencuentro con Extreme, y creo que de alguna manera los aprendizajes en el pop de Nuno, quien además es el productor, se metieron en nuestra música", consideró.

Extreme nació en 1985 en la ciudad de Boston (Massachusetts, EE.UU.) y fue en 1990 que saltó a la fama con el álbum "Extreme II: Pornograffitti", con el que llegó al número 10 de la lista de Billboard 200.

Los sonidos eclécticos y la versatilidad de la banda, lograron que su música llegara a muchos tipos de público siendo el éxito "More Than Words", una balada acústica que logró el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, la muestra de esa diversidad.

"La canción se hizo tan grande, que creo que generó una idea equivocada de lo que era la banda. Por un tiempo nos sentíamos frustrados porque la gente pensaba que éramos un dúo de baladas y no una banda de rock, pero nunca resentimos el éxito, y ahora cantarla se ha vuelto un dueto con el público", confesó.

Así como "More Than Words" fue el elemento sorpresa del álbum noventero, "Six" cuenta con joyas ocultas como "Beautiful Girls", un tema divertido y "playero", con el que los cuatro integrantes se divirtieron, así como el súper positivo tema "Other Side of the Rainbow".

"Los seguidores de Extreme siempre están esperando lo inesperado de nosotros, por eso queríamos presentarles estas canciones", aseguró Cherone.

Sin embargo, el hard rock más clásico se mantiene en canciones como "#Rebel" o "Banshee", en los que Cherone también demuestra el vigor de su voz, su preciado instrumento que cuida "un poco más" que lo que lo hizo en la juventud, evitando los desvelos y manteniéndose hidratado, según mencionó.

"Me esforcé mucho haciendo este disco, ahora espero poder hacerlo en vivo", expresó el vocalista, quien en agosto se embarcará con sus compañeros en una gira por norteamérica con "Thicker Than Blood Tour".

Las influencias musicales que inspiraron a Cherone para componer en "Six" siguen siendo las mismas que sentaron las bases de su amor por la música desde la década de los 80.

The Beatles y Bob Dylan se mantienen entre sus preferidos, y aunque en este disco los seguidores encontrarán referencias a Elvis Presley y Frank Sinatra, fueron los ingleses de Queen quienes motivaron al vocalista a escribir el "Here's To the Losers", uno de sus favoritos.

"Nació de la inspiración de "We Are the Champions" de Queen, fue como decir, 'Ok Queen, ustedes son los campeones, ¿pero qué pasa con el resto de nosotros que somos los perdedores?", cuestionó.

Finalmente, Cherone celebró la longevidad de su banda y confesó que con este disco esperan tomar la batuta del rock que bandas como Van Halen, que se disolvió en 2020, y Aerosmith, que comienza este año su tour de despedida, poco a poco irán dejando.

"Las bandas se rompen, tienen altibajos, hay conflictos de personalidad y todo eso, pero en Extreme siempre hemos sido hermanos, sí peleamos pero cuando tocamos es cuando somos más felices y nos damos cuenta de que aún tenemos cosas que decir", culminó.