Ezra Miller cumple 30 años en medio de escándalos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La que parecía ser una carrera exitosa e imparable se ha frenado a base de escándalos. Ezra Miller era una joven promesa de la actuación, capaz de interpretar los más complejos personajes ("Tenemos que hablar de Kevin"); sin embargo, en años recientes sus escándalos han opacada su trayectoria.

A punto de estrenarse la película en solitario de "Flash" del Universo DC, Ezra Miller vuelve a ser noticia, en esta ocasión por los supuestos problemas de salud mental que enfrenta y con los cuales no ha podido lidiar.

El intérprete de "Credence Barebone" en "Animales fantásticos" ha sido detenido en varias ocasiones por conductas agresivas y comportamientos erráticos que han puesto en peligro su integridad y la de otras personas, pero esto no es más que la punta de un iceberg que parece ser más profundo y oscuro.

Ha sido un gran trabajo por parte de sus abogados y del equipo legal de Warner los encargados de "limpiar" el tiradero que Miller ha realizado y que lo han llevado casi a punto de perder el estelar en la cinta del súper héroe rojo, pero este no ha sido el único trabajo que ha peligrado, también se incluye su papel en las cintas del mundo de "Harry Potter", donde su personaje ha sido casi eliminado en la historia secundaria protagonizada por Eddie Redmayne ("Newt Scamander") además de la película sobre Salvador Dalí.

A punto de llegar a los treinta años (que cumplirá este 30 de septiembre), se siguen destapando detalles de los supuestos rituales satánicos que eran organizados por Miller, quien se hacía llamar "Dios" y "Diablo" y que incluye agresiones físicas a mujeres.

Tal parece que en lugar de enfocar fuerzas y presupuesto en la promoción de "Flash", Warner invierte miles de dólares en tratar de limpiar la imagen de Ezra Miller aunque se antoja difícil, pues el actor no ha sabido lidiar con la fama y desde hace mucho se caracteriza por sus excentricidades.

Quizá este sea la última colaboración del actor estadounidense dentro del Universo DC, lo cual sería una pena, pues se esperaba más del personaje incomprendido que apenas veía la luz de los reflectores.