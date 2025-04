Polémica por suspensión de exposición de Fabián Cháirez en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria de cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, dijo que la suspensión de la exposición de Fabián Cháirez "no tiene ningún sentido" y recordó que existe la libertad de no ir a verla si se está en desacuerdo con las obras.

La exposición "La segunda venida del señor" del artista Fabián Cháirez no podrá ser visitada por el público en el Museo de la Ciudad de México, porque por segunda ocasión ha sido suspendida debido a orden judicial.

"Todos tenemos derecho a ver una exposición y también tenemos la libertad de no verla. Ahora sí que como decía el presidente López Obrador 'primo hermano no la veas'", dijo la funcionaria en una entrevista con Canal Once.

La secretaria dijo que como son vacaciones de Semana Santa, será hasta el lunes que se interpondrán "las acciones jurídicas correspondientes para levantar la suspensión" y aseguró que más que defender al artista, se trata de defender el derecho a la cultura.

"Ayudaremos al pueblo de la CDMX a que no se le mermen sus derechos culturales. (...) No es para defender a Fabián Cháirez, es para defender al pueblo. (...) No podemos dejar que se sienta un precedente", dijo Ana Francis Mor, quien agregó que se está considerando que se extienda el tiempo de exhibición de "La segunda venida del señor".

Hace una semana, el grupo Actívate nuevamente se manifestó, como ocurrió en febrero pasado, contra las pinturas donde Cháirez representa a personas vestidas como cardenales y monjas, en posiciones eróticas. Los manifestantes señalaron que en las pinturas de Cháirez se ofenden a símbolos religiosos como lo son el crucifijo, el rosario, el espíritu santo, los ángeles, el cirio pascual y las heridas de Cristo.