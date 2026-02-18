FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"

Billy Steinberg, el compositor ganador del Grammy y coautor de clásicos del pop como "Like A Virgin", de Madonna, o "True Colors", de Cyndi Lauper, ha fallecido a los 75 años, según confirmó su abogado a Billboard.

El también compositor de canciones como "Eternal Flame", de The Bangles, y algunos de los mayores éxitos de la década de 1980, falleció en Los Ángeles, diez días antes de cumplir los 76 años.

Steinberg, especializado en baladas potentes y emotivas con letras impactantes y vulnerables, tuvo otras dos canciones que alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard: "So Emotional" de Whitney Houston y "Heart´s Alone", todas coescritas con su habitual compañero de composición, Tom Kelly, explica la revista especializada.

El letrista, quien cosechó éxitos en las listas durante más de 30 años, también compuso temas como "I´ll Stand by You", de The Pretenders, "In Your Room", de The Bangles, y "I Touch Myself", de The Divinyls.

