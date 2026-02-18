logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"

Por El Universal

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"

Billy Steinberg, el compositor ganador del Grammy y coautor de clásicos del pop como "Like A Virgin", de Madonna, o "True Colors", de Cyndi Lauper, ha fallecido a los 75 años, según confirmó su abogado a Billboard.

El también compositor de canciones como "Eternal Flame", de The Bangles, y algunos de los mayores éxitos de la década de 1980, falleció en Los Ángeles, diez días antes de cumplir los 76 años.

    Steinberg, especializado en baladas potentes y emotivas con letras impactantes y vulnerables, tuvo otras dos canciones que alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard: "So Emotional" de Whitney Houston y "Heart´s Alone", todas coescritas con su habitual compañero de composición, Tom Kelly, explica la revista especializada.

    El letrista, quien cosechó éxitos en las listas durante más de 30 años, también compuso temas como "I´ll Stand by You", de The Pretenders, "In Your Room", de The Bangles, y "I Touch Myself", de The Divinyls.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Shia LaBeouf arrestado por agresión durante Mardi Gras en Nueva Orleans
Shia LaBeouf arrestado por agresión durante Mardi Gras en Nueva Orleans

Shia LaBeouf arrestado por agresión durante Mardi Gras en Nueva Orleans

SLP

AP

La policía intervino tras reportes de conducta agresiva de LaBeouf en un negocio del Barrio Francés.

Nicki Minaj comparte imágenes con Donald Trump creadas con IA
Nicki Minaj comparte imágenes con Donald Trump creadas con IA

Nicki Minaj comparte imágenes con Donald Trump creadas con IA

SLP

El Universal

La rapera publicó imágenes generadas por inteligencia artificial junto al expresidente Donald Trump en el Día de los Presidentes.

Coguionista nominado al Oscar de "Un simple accidente" sale de prisión en Irán
Coguionista nominado al Oscar de "Un simple accidente" sale de prisión en Irán

Coguionista nominado al Oscar de "Un simple accidente" sale de prisión en Irán

SLP

AP

El escritor y activista político estuvo detenido por expresar opiniones contra el líder supremo Ali Jamenei.

Regina Orozco transforma crisis de edad en nuevo espectáculo
Regina Orozco transforma crisis de edad en nuevo espectáculo

Regina Orozco transforma crisis de edad en nuevo espectáculo

SLP

El Universal

La actriz y cantante mexicana superó un periodo de desgaste personal y replanteó su vida y carrera.