CNTE anuncia huelga nacional rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este miércoles iniciarán una jornada nacional de volanteo con el fin de instalar una huelga nacional hacia marzo, esto con el fin de que el gobierno federal cumpla sus exigencias sobre derechos laborales.

CNTE anuncia jornada de volanteo y próxima asamblea nacional

En conferencia de prensa, representantes de las secciones 22 en Oaxaca, 34 en Zacatecas y 14 en Guerrero adelantaron que el próximo 1 de marzo llevarán a cabo su asamblea nacional, en la que decidirán la fecha en que se instalará la huelga nacional.

Las exigencias para realizar esta huelga nacional son: la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y el aumento al 100% en el salario del magisterio.

Exigencias y convocatoria a otros sectores para huelga nacional

"La historia demuestra que ningún derecho se ha ganado sin lucha. Gobierno, quien gobierna los derechos defienden, por una jubilación digna y por la defensa de los derechos laborales. Sin solución, no rodará el balón", dijo Elvira Morales, secretaria de la sección 14.

Por su parte, Filiberto Orozco, líder de la sección 34, aseguró que la jornada de brigadeo y volanteo nacional se realizará a partir de este miércoles, con el fin de sumar a más trabajadores afiliados al ISSSTE, entre ellos, trabajadores de la salud para que participen en la huelga y paro de labores con rumbo a la celebración del mundial de fútbol.

"Nuestro interés, no es solamente que se atiendan las necesidades del magisterio o de los trabajadores de la educación, sino que se sumen otros sectores, queremos diálogo con otros sindicatos de instituciones que coticen al ISSSTE", señaló.