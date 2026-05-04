Fallece Eduardo Lamazón, analista emblemático de TV Azteca
Su frase icónica y dupla con Carlos Aguilar marcaron la transmisión del boxeo.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Durante años, los sábados por la noche se han convertido en una tradición en los hogares mexicanos, donde el boxeo en televisión abierta ocupa un lugar especial gracias a las transmisiones de "TV Azteca", cadena que ha llevado a la pantalla a grandes figuras del pugilismo y sus combates más memorables.
Dupla histórica y frase emblemática en TV Azteca
Con un equipo encabezado por Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, la televisora ha permitido a los aficionados ser testigos de momentos históricos, así como de frases que, función tras función, se han transformado en verdaderos clásicos.
Reacciones y legado tras fallecimiento de Eduardo Lamazón
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Tras el fallecimiento de Eduardo Lamazón, uno de los analistas más reconocidos y respetados de la llamada "Casa del Boxeo", ocurrido este lunes a los 70 años, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Entre mensajes de condolencia para su familia y compañeros, los usuarios también evocaron la frase más emblemática y recordada de "Don Lama".
La frase de Eduardo Lamazón más recordada
Tras muchos años compartiendo micrófonos, Eduardo Lamazón formó una entrañable dupla con Carlos "Zar" Aguilar, narrador que actualmente trabaja en "Televisa", con quien popularizó un distintivo intercambio que se volvió infaltable al término de cada round.
"La tarjeta de Don Lama, Lama, Lama, Lamita", lanzaba Aguilar, dando pie al inconfundible "Diez puntos...", la frase con la que Lamazón cerraba su intervención y que terminó por convertirse en uno de los sellos de las transmisiones.
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