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Siete lesionados, saldo de choque de autobuses

Una pasajera tomó el control de una unidad y evitó que cayera a desnivel

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Siete lesionados, saldo de choque de autobuses

CIUDAD VALLES.- Dos autobuses de la misma empresa chocaron de frente en la carretera federal Valles-Tamazunchale; seis pasajeros y un chofer resultaron lesionados.

La noche del sábado, el chofer del autobús de Transportes Vencedor, con número económico 279, salió de Ciudad Valles con rumbo a Tamazunchale.

Sin embargo, en el tramo del ejido La Calera a la delegación de El Pujal, a la altura del rancho Villa Fierro, perdió el control del volante y se fue contra el camellón, chocando a su paso contra un poste.

La unidad quedó invadiendo parte del carril contrario, en una zona en penumbras y en curva. En ese momento estaba lloviendo y, con dirección de Tamazunchale a Valles, venía otro autobús de la misma línea, cuyo operador no pudo ver a su colega accidentado y terminó chocando de frente.

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El chofer del segundo autobús quedó inconsciente. Tras la colisión, su unidad siguió avanzando e iba directo hacia un desnivel.

Una de las pasajeras resultó ser aspirante a chofer de servicio público y, al ver que el conductor no reaccionaba, lo movió y tomó el control del autobús, logrando detenerlo antes de que se saliera de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al auxilio.

Se informó que en total hubo siete lesionados —un chofer y seis pasajeros—, todos de la segunda unidad, pues del autobús que estaba contra el camellón todos habían bajado. Los pasajeros sufrieron golpes leves, y el chofer tuvo que ser trasladado a la clínica del IMSS, donde se reporta delicado.

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