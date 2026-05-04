Joven se salva de milagro en accidente

CIUDAD VALLES.- Un joven estuvo a punto de perder la vida en un accidente vehicular que ocurrió sobre el Libramiento Poniente.

Este domingo poco después de las seis de la mañana, Misael Salvador Hernández, de 24 años de edad y vecino del ejido Tantobal, conducía un vehículo Mazda 3 gris, modelo atrasado, por el libramiento, con dirección del Antiguo Basurero hacia el Centro Cultural.

Pero al llegar al kilómetro 5, en el tramo Parque Industrial-Banco del Bienestar, invadió carril y chocó contra el costado izquierdo de un camión Freightliner blanco.

El camionero frenó bruscamente e intentó orillarse, pero aun así ocurrió la colisión, y al ver la magnitud del percance, abandonó su unidad y se fue a pie.

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Misael quedó atrapado tras el volante, pero consciente. Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarle auxilio y, tras varias maniobras, pudieron rescatarlo para posteriormente trasladarlo al Hospital General.

Los vehículos involucrados quedaron a disposición de la Guardia Nacional, cuyos elementos los pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado.