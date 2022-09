Fallece en accidente músico de Los Nuevos Cadetes

A-AA+

Lupe Tijerina, cantante y acordeonista de Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina, perdió la madrugada de este 23 de septiembre, en un fatal accidente automovilístico mientras se dirigía a su casa en California.

La noticia fue dada a conocer por el hijo del músico mediante un video que compartió en sus redes sociales, y en el que, con lágrimas en los ojos, reveló que el impacto habría ocurrido alrededor de las 5:00 de la mañana, aunque desconocen cuáles fueron los motivos que provocaron el mortal incidente.

"Hoy partió mi padre en un trágico accidente, venía de Nuevo México. No alcanzó a llegar mi viejo, no sé si le dio un ataque, si le dio un infarto o se quedó dormido, pero el carro quedó deshecho", dijo completamente desconsolado.

Tijerina también agradeció por las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido por parte de sus amigos, fans y compañeros del mundo de la música, y reconoció que tanto él como su familia están pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Hemos recibido mucho apoyo de la familia, amigos y seguidores, muchas gracias. Esto no es fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo".

Asimismo detalló que no han podido responder a las llamadas ni los mensajes que les han hecho pues se encuentran arreglado todo para darle el último adiós a Lupe: "Les estaremos avisando donde serán los servicios fúnebres y lo de su sepultura. Ahorita no estamos contestando muchas cosas porque estamos muy dañados, pero gracias, los queremos y a mi padre cómo lo quiso la gente. Descanse en paz Lupe Tijerina Martínez".

Tijerina Martínez, nació en México en 1953, y tras la muerte de su primo Guadalupe Tijerina, vocalista de la agrupación Los Cadetes de Linares, continuó con el legado familiar llevando su música a diversos escenarios de México y principalmente en Estados Unidos. Bajo el nombre de Los Nuevos Cadetes de los Primos de Tijerina, Lupe llegó a compartir escenario con otros artistas como Los Tigres del Norte.