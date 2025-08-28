Fallece la soprano mexicana Lourdes Ambriz

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- La soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, falleció la tarde de este jueves, así lo informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y en sus redes sociales.

Ambriz fue reconocida por su extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea. Con una trayectoria internacional de más de cuatro décadas, actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.

Fue integrante del grupo artístico Cantantes Solistas de Bellas Artes y recibió la Medalla Bellas Artes en Música 2023, la más alta distinción que otorga esta institución, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la música.

Su debut profesional se dio con la Compañía Nacional de Ópera del INBA en 1985, interpretando el papel de Olympia en "Los cuentos de Hoffman.

Además de su faceta como intérprete, Lourdes Ambriz desempeñó roles importantes en la gestión cultural.

Por más de 25 años, trabajó con el INBAL, donde impulsó diversos proyectos musicales. Entre 2015 y 2017, ocupó el cargo de directora artística de la Ópera de Bellas Artes.

Su amplia labor fue reconocida con la Medalla Bellas Artes en Música en 2024.

Otras instituciones como la UNAM expresaron sus condolencias por la noticia.