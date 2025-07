Fallece Michael Madsen, estrella de Kill Bill

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Michael Madsen, de 67 años, famoso por sus papeles en "Kill Bill", "Reservoir Dogs" y "Donnie Brasco", fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú la madrugada del jueves y fue declarado muerto en el lugar, de acuerdo con TMZ.

Según fuentes policiales, alguien llamó al 911 y los agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles acudieron y encontraron a Michael sin vida. Se desconoce la causa de la muerte, y el caso se está tratando como una muerte natural.

Los representantes de Michael le dijeron a TMZ que en los últimos dos años, Michael Madsen estuvo haciendo un trabajo increíble con el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes "Resurrection Road", "Concessions" y "Cookbook for Southern Housewives", y que estaba realmente ansioso por este próximo capítulo en su vida.

Su equipo añadió que "Michael también se estaba preparando para lanzar un nuevo libro llamado "Lágrimas por mi padre: pensamientos y poemas fuera de la ley".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El equipo de Michael lo recuerda como "uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañarán".

Además de su trabajo en "Kill Bill" y "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, Michael también tuvo papeles en "Thelma & Louise", "Mr. Blonde", "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time in Hollywood".

Michael, que nació en Chicago, consiguió su primer trabajo en una película en 1983, "WarGames".