Fallece Tommy DeCarlo, vocalista de Boston desde 2008

El cantante Tommy DeCarlo, voz principal de la banda de rock Boston desde 2008, falleció a los 60 años, como dieron a conocer sus tres hijos por medio de un comunicado publicado en las redes del cantante que, antes de formar parte del grupo, fue un gran admirador suyo.

Annie, Talia y Tommy Jr., los hijos del cantante, dieron a conocer que el deceso tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, debido al cáncer en el cerebro que le había sido detectado a DeCarlo hace sólo medio año.

"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre".

Sus hijos mostraron admiración por la forma en que el aficionado al rock enfrentó su diagnóstico.

"Luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final".

La familia del tenor pidió respeto por el duelo que están atravesando, expresando que prefieren vivir la despedida de Tommy en privacidad.

"En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y seguidores que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr.".

A lo largo de su haber, Boston tuvo varios cantantes; el primero de ellos fue Brad Delp, a quien se le adjudican las voces de algunos de los temas más emblemáticos de la agrupación, como "More than a feeling" y "Amanda"; perteneció a la banda desde 1969 hasta 1990, aunque para 1994 volvió a integrarse a la alineación hasta su fallecimiento en 2007.

Fran Cosmo se unió a Boston en 1993 y, desde entonces, fungió como voz y guitarra principal hasta su salida en 2006.

En el caso de Tommy DeCarlo, su integración al grupo fue en 2008, luego de la muerte de Delp.