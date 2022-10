Falleció Sacheen quien rechazó el Oscar de Brando

Los Ángeles. - Sacheen Littlefeather, la actriz y activista que rechazó a nombre de Marlon Brando el Premio de la Academia del actor por “The Godfather” (“El padrino”) en una protesta indeleble contra el retrato de Hollywood a los indígenas americanos en 1973, ha muerto. Tenía 75 años.

La sobrina de Littlefeather, Calina Lawrence, confirmó que falleció pacíficamente el domingo, rodeada por seres queridos en su casa en el condado de Marin en California. Falleció por un cáncer de mama, dijo la familia.

La aparición de Littlefeather en los Oscar de 1973 se convertiría en uno de los momentos más memorables de la premiación. Con un vestido y mocasines de ante, Littlefeather se subió al escenario cuando el presentador Roger Moore leyó el nombre de Brando como ganador del premio a mejor actor.

Al hablar al público, Littlefeather citó los estereotipos sobre los indígenas en el cine y la protesta que ocurría entonces en la reserva indígena de Wounded Knee en Dakota del Sur como la razón de la ausencia de Brando. Dijo que Brando había escrito un “discurso muy largo”, pero estaba restringida por el tiempo a hacer algunas declaraciones breves. El productor Howard Koch había supuestamente advertido a Littlefeather, de entonces 26 años, que la arrestaría si hablaba más de un minuto.

“Suplico en esta ocasión que no haya irrumpido en esta noche y que en el futuro nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”, dijo Littlefeather, convirtiéndose en primera mujer indígena en aparecer en los Oscar.

Aunque breve, directa y cortés, la aparición de Littlefeather fue considerada polémica, recibiendo una mezcla de aplausos y abucheos del público. En los años después, Littlefeather enfrentó mucho desdén y abuso por su discurso, dijo.

“Hablé desde mi corazón”, dijo a The Associated Press días después de los Oscar. “Esas palabras estaban escritas con sangre, quizá mi propia sangre. Me sentí como cristo cargando el peso de la cruz sobre sus hombros”.

Sólo recientemente la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas habló oficialmente sobre el trato que recibió Littlefeather tras su participación. En agosto, la academia se disculpó con Littlefeather y hace dos semanas realizó una noche de “conversación, sanación y celebración” en su honor.