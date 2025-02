Grupo Frontera hace frente a la cancelación tras "apoyo" a Trump

"No apoyamos a ningún grupo que esté en contra de los migrantes". Esta fue la frase con la que Grupo Frontera salió a defenderse de las críticas que han recibido en las últimas semanas, luego de que circularan varios videos en los que, supuestamente, expresaban su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de la política migratoria que ha implementado durante su gobierno.

Con un video que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, los integrantes de la banda quisieron hacer frente a los ataques y la campaña de cancelación en su contra que, varios usuarios de redes sociales iniciaron en su contra.

Recordemos que en enero de este año, Grupo Frontera fue vinculado con Trump por la tiktoker Sarah Jasmine, quien aseguró que los músicos habían expresado abiertamente su simpatía por el actual mandatario estadounidense: "hay un video donde se ve a Grupo Frontera diciendo que votan por Trump. Ahora que se está cancelando a diferentes influencers latinos que apoyan a Donald, debo hablar de esto porque los vi", dijo la joven en inglés.

Posteriormente, la influencer aseguró que las evidencias ya habían sido borradas de los diferentes perfiles de los integrantes; sin embargo, una nueva grabación, esta vez por parte de uno de los familiares, volvió a poner a la banda en medio de la polémica.

En las imágenes aparecía la abuela de "Payo", vocalista del grupo, ‘bailando la canción YMCA, de Village People, misma agrupación que cantó durante el cierre de campaña del republicano.

A pesar del tiempo que ha transcurrido, Frontera explicó que se vio en la necesidad de aclarar la situación porque ellos vienen de familias de migrantes y sería demasiado incoherente ir en contra de sus raíces: "Nosotros somos migrantes, nuestros papás son migrantes y así, derechito se lo decimos, nosotros no apoyamos a ningún partido político que esté en contra de los migrantes", dijeron al inicio del video.

Asimismo, afirmaron que si no habían dado ninguna declaración al respecto era porque la información (falsa) que se estaba difundiendo en las redes era demasiada; sin embargo, llegó el momento de hacerle frente: "En TikTok ha salido tantas noticias falsas, que estar saliendo a desmentir cada cosa... no acabamos".

La banda pidió a sus fans, y al público en general, no creer en todo lo que se dice en Internet: "Las únicas opiniones que valen dentro de Grupo Frontera son las de los integrantes, los demás no pueden hablar por nosotros", agregó "Payo".

Por último, mandaron un mensaje a la comunidad migrante, no sólo en Estados Unidos; sino en todo el mundo: "Somos migrantes, estamos para los migrantes, y a los fans, ustedes saben lo que hemos hecho, ustedes saben lo que hemos apoyado a nuestra raza, ya sea en México, en Estados Unidos o en dónde estemos y eso es lo que representa Grupo Frontera".

Estas palabras generaron toda clase de reacciones, entre las que destacaron las de Emiliano y Leonardo Aguilar, hijos de Pepe Aguilar. Mientras uno se fue en contra, el otro se solidarizó con los músicos.

"Ustedes denle señores. Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin qué hacer. Los reales sabemos quiénes son", escribió el menor de los hermanos.