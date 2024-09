Posible participación de Victoria Ruffo en reality show con Derbez

La idea de un convivencia entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez siempre ha emocionado a sus seguidores, a pesar de la notable distancia que había entre ellos. Sin embargo, con el nacimiento de su nieta, Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, han logrado limar asperezas.

La llegada de la pequeña ha llevado a ambos a mantener una relación más cordial, como han mencionado públicamente los integrantes de ambas familias en varias ocasiones.

Incluso, recientemente, una revista de circulación nacional informó que una fuente cercana a la actriz de telenovelas reveló que Victoria había recibido una invitación de Eugenio para participar en el reality show "De viaje con los Derbez". Según la fuente, la famosa se mostró incrédula ante la propuesta.

La oferta habría sido atractiva para la famosa, quien comentó que aceptaría participar solo si recibiera una suma considerable de dinero, deseando ser la mejor pagada del elenco, incluso más que Eugenio. Además, Ruffo habría solicitado tener control sobre el proceso de edición para cuidar su imagen.

Aunque Victoria Ruffo no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, su hijo José Eduardo Derbez desmintió la información en un encuentro con los medios. "(No participará) porque el programa se llama "De viaje con los Derbez". Después haremos uno de la familia Ruffo", afirmó serio.

El actor también bromeó sobre la posibilidad de incluir a los ex de todos en los viajes familiares del reality y mencionó sobre su madre: "No hay ninguna condición. No se ha hablado de eso", mientras sonreía.

José Eduardo también aprovechó la oportunidad para compartir cómo está viviendo su nueva faceta como padre de Tessa, quien tiene dos meses. "Estamos muy felices y contentos. Estamos durmiendo muy bien. La niña nos tiene babeando. La amo y cada vez que la veo me enamoro más", expresó.