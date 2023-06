Famosos marchan por los animales

A-AA+

"Estamos aquí para defender a los que no tienen voz para ser escuchados: los animales", dijo Horacio Villalobos a EL UNIVERSAL mientras marchaba por Paseo de la Reforma junto a un contingente que se dio cita la mañana del domingo para protestar en contra del maltrato animal.

Además del conductor, algunos famosos como la actriz Ana Martín se sumaron al llamado donde el color anaranjado fue el estandarte en pañuelos, playeras, listones y cartelones que desfilaron desde las 11:00 horas hasta el Zócalo capitalino.

"Queremos que nos oigan, queremos leyes", gritaba Ana Martín desde una tarima en la plancha capitalina antes de pedir un minuto de silencio "por todos los animalitos que han matado, han martirizado, han acabado sus vidas, están en las terrazas, no les hacen caso".

La manifestación abogó tanto por perros como "Benito", o "Scooby", que el mes pasado murió a causa de un paro tras haber sido lanzado a un cazo con aceite hirviendo, como por los toros que son sacrificados en las corridas y los pollos o vacas con las que se comercializa.

El objetivo fue hacer un llamado a las autoridades para que se regulen las leyes en favor de los derechos de todos los animales como seres vivos.

"Senado, entiende, a los animales se defiende" y "Gobierno, atiende, los animales sienten" fueron algunas de las consignas que gritaban los asistentes de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores; entre ellos desfiló la conductora Vanessa Claudio, quien también se expresó por los animales.

"No a los espectáculos con animales, no a las corridas de toros y no a los antirrábicos", apunta Claudio en entrevista.

Al mismo tiempo, Horacio Villalobos completaba señalando los rastros, los laboratorios que experimentan con animales y el Mercado de Sonora, donde gallinas y cabritos son vendidos con fines de santería.

"Exigimos respeto para todos los animales que no tienen voz para ser escuchados; si no te gustan los animales, está bien, pero por favor no los toques", destacó el conductor.

Otros asistentes fueron Aracely Arámbula, quien caminó junto a José Luis del dueto musical Río Roma, y la actriz Ana Brenda Contreras, que cargó un cartel con una "carta a un perro", que decía "Ojalá algún día los humanos te merezcan".