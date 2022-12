Famosos que celebraron el triunfo de Argentina en Qatar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Tras la victoria de Argentina sobre la selección de Francia en la final del Mundial de futbol de Qatar 2022, no sólo los aficionados salieron a celebrar, diversos famosos y personalidades del medio artístico también celebraron y a través de las redes sociales expresaron su sentir por el campeonato de Messi y compañía.

Uno de ellos fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien en su cuenta oficial de Twitter se dijo a favor del equipo argentino durante todo el partido estuvo comentando y gritando de la emoción. Además, felicitó a la selección albiceleste por el campeonato y aseguró que esta final fue sencillamente la mejor: "Wow que maldito juego, el mejor que he visto en mi vida ¡Felicidades Argentina, se logró! ¡Campeones del mundo! Nadie se la merecía más que ustedes, nadie luchó más que ustedes. ¡Messi, la cabra!", escribió.

Sebastián Rulli, quien es originario de este país, también se mostró contento por el resultado del mundial y felicitó a Messi, de quién se declaró fan: "Y la Navidad ya llegó para todos los argentinos. No hay mejor regalo que esa copa del mundo. Qué mundial y partido tan impresionante. La mejor final de todos los tiempos. Bravo capitán y bravo a toda la selección de Argentina, ¡vamos Argentina, carajo!".

Otro actor que demostró su felicidad del resultado fue Juan Soler, quien por medio de una transmisión en vivo compartió su sentir y emoción al ver a su país levantando la Copa del mundo: "Campeones, campeones del mundo, saluden al mejor jugador de la historia", se lo oyó decir mientras pasaba la cámara a la televisión en donde estaba Messi a quien le cantó un "olé, olé, olé".

Diego Oliviera, celebró el triunfo desde Miami, con una fotografía en la que se muestra una camioneta con la bandera de Argentina: "Festejo mundial, sueño cumplido, leyendas", expresó.

Mientras que el cantante Residente expresó su apoyo al equipo de Argentina: "hoy todos somos más que celeste que el cielo", escribió en su Twitter y subió algunas historias viendo el partido de futbol.

"Ese amor pasional que no se entiende, pero se siente, ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy", redactó en un tuit el intérprete de Calle 13.

El piloto mexicano Checo Pérez felicitó a Messi y a todos los argentinos. "Te lo mereces más que nadie. ¡A celebrar!".