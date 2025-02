Fanáticos elevan show de Twenty One Pilots en México

Faltaba una hora para iniciar el concierto de la banda estadounidense Twenty One Pilots, cuando 64 mil personas ya esperaban la salida del grupo al escenario en el Estadio GNP.

En las zonas generales, donde se ve todo el show de pie, las barricadas metálicas, apenas soportaban el peso de la masa de gente que se empujaba para poder estar lo más cerca posible del grupo, mientras en las gradas, solo había algunos asientos vacíos que se ocuparían antes de que el grupo saliera a escena.

Una vez Tyler y Nick aparecieron, los gritos de los 64 mil jóvenes estallaron, destrozaron el silencio, como Tyler destrozaba una tabla y la ponía encima de los fanáticos que estaban hasta en frente del escenario, todo para poder surfear un momento en el mar de manos que se levantaban para poder tocarlo, y que al mismo tiempo lo mantenían en lo alto y lo movían en distintas direcciones.

Así como las manos de esas decenas de fanáticos aguantaron al vocalista en su primer acercamiento con el público, el resto de los fans, acompañaron el show e incluso lo hicieron más espectacular de lo que probablemente Twenty One Pilots lo tenía planeado.

La pirotecnia, el fuego que emanaba de la tarima del escenario, los rayos láser, las proyecciones en las pantallas, así como las acrobacias de los miembros fueron especiales, si, pero no más que lo que el público logró.

Durante el tema "The line", las más de 60 mil personas levantaron sus celulares sin la petición del vocalista, quién rápidamente se percató de la organización del público, en cada zona, las luces pintaron de diferentes colores el graderío, a la derecha del escenario color azul, en medio amarillo, y a la izquierda rojo.

Todo sin necesidad de pulseras, como algunos artistas suelen hacer. Esto fue una acción completamente organizada por los fans, algo que la banda agradeció.

"Son la mejor fanaticada en todo el mundo", dijo Tyler.

Quizá en todo el show hubo solo un momento que superó la complicidad de los fans con el cantante principal y fue cuando se un momento a otro este paso de estar en el escenario a en menos de dos segundos aparecer encima de una de las estructuras a un costado del escenario a más de 20 metros de altura mientras cantaba "The Judge", todos entre el público se preguntaban, cómo lo hizo, nadie supo dar explicación.

"Se ven hermosos esta noche México", insistió Tyler, y continuó la noche con clásicos del grupo como, "Heavy dirty soul", "Stressed out", y antes de despedirse, cantaron por supuesto "Ride".

En ese momento tanto Tyler como Nick, caminaron entre el público para montarse en dos tarimas a ambos extremos del estadio para estar más cerca del público.

Tyler subió a una jovencita de alrededor de 12 años, para que cantará con ellos "Ride", y la niña, sin dimensionar que estaba cantando junto a su grupo favorito coreo el tema sin titubear, llevándose el algo de todos los presentes "Montse, Montse, Montse!", alabó la gente.

Luego el grupo se despidió con un Tyler conmovido, casi a punto de llorar, incoado en la tarima, dándose golpes de pecho, sin creer que habían tenido una noche de complicidad en el estadio más importante de México.