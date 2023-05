Fans de Daft Punk se reúnen y terminan decepcionados en el Zócalo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- A las 10:00 de la mañana fanáticos del grupo Daft Punk, que anunciaron su separación en 2021, comenzaron a llegar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México por el anuncio que la banda hizo el pasado 4 de mayo.

En el comunicado, la agrupación dio a conocer distintas coordenadas en la capital, y la expectativa de los seguidores comenzó a crecer generando la suposición de un posible concierto del dúo de música electrónica.

Finalmente se dio a conocer que no se trataba de un concierto en el centro de la capital y que la convocatoria sería sólo para dar a conocer una nueva producción a partir de un video en realidad aumentada.

Pese a la aclaración, los fans llegaron con altas expectativas la mañana de este jueves, y no se conformaron con escanear con sus celulares la realidad aumentada, por lo que una hora después de la cita todavía seguían esperando algo más.

Tras una hora de espera en el sol, y de lanzar consignas como "Daft Punk para presidente", o comenzar a cantar canciones de la agrupación a capella como "One More Time", el grupo de cerca de 200 personas comenzó a dispersarse.

En la realidad aumentada solo podía verse una animación de una persona con apariencia robótica caminando por las calles de Zócalo capitalino.

Y aunque algunos se fueron decepcionados, otros disfrutaron la oportunidad de tener nuevamente un anuncio del grupo.

Algunos fans acudieron con cascos y otros distintivos del grupo, como gorras, playeras con la tipografía de la banda y algunos hasta reproduciendo canciones en pequeñas bocinas, en lo que se volvió un pequeño encuentro de fans en el Zócalo.

El lanzamiento de nueva música tampoco llegó el día de hoy en ninguna plataforma musical, actualmente solo puede escucharse en Spotify el último lanzamiento de la banda titulado "GLMBT" (tomas descartadas de estudio), que el dúo publicó el pasado 20 de abril de este año.

Sin embargo, los rumores de nuevas producciones siguen presentes incluso de una posible nueva colaboración junto a Julián Casablancas vocalista de The Strokes, con quienes grabaron el tema "Instant Crush" hace 10 años.