Fans de Luis Miguel piden que se actúe contra los revendedores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El Tour 2023 de Luis Miguel ha sido catalogado como uno de los más exitosos de lo que va de este año; basta recordar que los boletos para sus más de 50 conciertos en varias ciudades de Argentina, Chile, Estados Unidos y México se agotaron en tan solo cuestión de horas.

Sin embargo, los fans del llamado "Sol de México", al menos en el país, se encuentran sumamente molestos, pues a pesar de la exitosa venta, muchos de ellos no lograron alcanzar las codiciadas entradas y la razón número uno de esta situación, aseguran, es la proliferación de los revendedores, quienes saturan las páginas y compran al por mayor con la única intención de hacer negocio y estafar al público.

Esta situación ha causado la furia de los seguidores, quienes a través de la famosa plataforma Change.org han lanzado una petición para que las autoridades (en especial PROFECO) investiguen y sancionen a estas personas, en especial piden que actúen contra la página Viagogo, un sitio que ya es considerado como "oficial" para la reventa de boletos.

El extenso texto, que se puede encontrar con el título de "corrupción en la venta de boletos de los conciertos de Luis Miguel", inicia explicando la odisea que se ha convertido comprar boletos en México, pues la existencia de revendedores cada día va en aumento: "Es una injusticia que se pague más del doble del costo inicial del boleto y que no haya ninguna sanción para quienes cometen este fraude. La empresa Superboletos junto con el banco Santander, ha llevado a cabo la venta de boletos para los conciertos de Luis Miguel en la República Mexicana, sin embargo, desde que se abrió la venta, ya era imposible conseguirlos".

Cabe destacar que durante las diferentes preventas y ventas generales, las filas virtuales llegaron a registrar más de 600 mil usuarios, además de que muchos de ellos se quejaron de "errores" y varias irregularidades en el sitio web que nos les permitió realizar la compra.

También, es importante mencionar que los precios rondaban entre los 8 mil y 800 pesos, dependiendo de la zona; pero en la reventa han alcanzado costos exagerados, rebasando hasta ocho veces su valor original y que van desde los 100 mil hasta los 9 mil pesos, los más "accesibles": "Estos boletos ahora sólo están disponibles en la plataforma viagogo.com a un precio exorbitante, superando el 800% de su valor. No debería existir una página de reventas. Es un abuso hacia el consumidor que estás cosas sucedan y no pase nada, al contrario, las personas revendedoras siguen perfeccionando este modus operandi sin repercusiones", se puede leer.

Entre las exigencias también se encuentra que las autoridades intervengan "de manera inmediata" para proteger os derechos de los compradores y "poner fin a la reventa abusiva". Incluso, piden investigar a Superboletos y el banco Santander (quienes estaban a cargo del boletaje) por las presuntas prácticas realizadas a favor de los revendedores y, si es necesario, aplicar "sanciones necesarias".

El mensaje, que ya ha sido firmado por más de 7 mil personas hasta el momento, concluye haciendo un llamado al público para que dejen de apoyar al mercado de la reventa: "No adquiramos boletos a través de revendedores; que nos sumemos a esta lucha por la justicia y la transparencia en la venta de boletos".

En el documento también se establece que una vez que recauden las 10 mil firmas trasladaran esta petición a la Profeco con la intención de que sean ellos quienes tomen cartas en el asunto.