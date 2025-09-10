logo pulso
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fans de Oasis dan cálida bienvenida en el aeropuerto de la CDMX

Los fans de Oasis aguardan la reunión con Liam y Noel Gallagher en México tras larga espera.

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 02:22 p.m.
Fans de Oasis dan cálida bienvenida en el aeropuerto de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes, 9 de septiembre , algunos de los integrantes de Oasis fueron captados a su arribo al aeropuerto de la CDMX, donde aguardaban una gran cantidad de fanáticos que, esperanzados, buscaban conseguir un autógrafo o una fotografía con sus músicos favoritos, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que ni Noel ni Liam Gallagher, líderes de la agrupación, llegaron junto al resto de la banda.

Se acercan los dos conciertos que la banda ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre y, los ánimos de sus fans no se han hecho esperar; en redes, pululan las publicaciones relacionadas a ese evento.

Los fans de Oasis tuvieron que esperar, prácticamente, dos décadas para tener la oportunidad de ver al grupo britpop reunido, nuevamente, pues a pesar de que fue hace 16 años cuando se produjo su separación, fue en 2008 la última vez que la banda vino a México.

La expectativa de los fans ha sido tal que, muchos de ellos, han hecho guardia en las instalaciones del aeropuerto, desde días atrás, pues no estaba ciertos acerca de la fecha específica en la que volarían a México, luego de su última parada en Pasadena, California, ciudad en la que, como aquí, ofrecieron dos shows en el Rose Bowl Stadium.

Y, fue este martes, cuando algunos afortunados fueron testigos de la llegada de la agrupación, específicamente, de los músicos que acompañan a los hermanos Gallagher en su gira "Oasis Live ´25".

En redes, circula un video donde se puede apreciar al bajista Andy Bell, a los guitarristas Gem Archer y Paul "Bonhead" Arthus y el tecladista Christian Madden llegar, con su staff, a nuestro país.

En el video se puede apreciar que sólo algunos de los músicos respondían al constante llamado de los fans, que trataban de llamar su atención extendiéndoles los vinilos que llevaban consigo; otros también tenían la expectativa de recibir un saludo o retratarse junto a ellos, sin embargo eso no sucedió.

No sólo el equipo de seguridad del grupo se cercioró de que ningún fanático se aproximara, lo suficientemente cerca de ellos, sino que los artistas, propiamente, no mostraron mucho entusiasmo a la hora de ser aclamados por sus seguidores.

A excepción de Paul Arthus, uno de los músicos que perteneció a la primera alineación de Oasis que, al escuchar repetidamente su sobrenombre, volteó a ver a los fans y agitó una de sus manos para saludarlos.

La poca interacción que sostuvieron con los músicos no fue lo único que los decepcionó, pues muchos se trasladaron al aeropuerto, con al expectativa de que, quizá, los hermanos Gallagher viajarían junto a sus músicos, cosa que no sucedió, pues Liam y Noel nunca aparecieron.

Por este motivo, varios usuarios aseveran que los hermanos llegaron a nuestra ciudad en un avión privado.

Y, así como hubo algunos fans que mostraron su lealtad a la banda esperando su arribo, también hay quienes expresaron que, aunque reconocen el gran talento del grupo, su comportamiento indiferente, hacía sus fans, dejaba mucho que desear.

"Qué flojera ir a perseguir a esos ancianos que ni los pelan".

"¿Por qué les dicen ´thank you´?, si, con broncas, los voltearon a ver".

"Qué ´agradables´sujetos".

"La gente les gritaba y ellos no mostraron ningún tipo de entusiasmo por el detalle".

