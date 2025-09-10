logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta SSPC fabricación de metanfetaminas en SLP

Esto, tras el decomiso de una carga en Matehuala y la detención de un hombre

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2025 01:59 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández/Foto: Archivo

Jesús Juárez Hernández/Foto: Archivo

Después del reciente aseguramiento de camión con 395 kilogramos de metanfetaminas con un costo estimado de 107 millones de pesos en el municipio de Matehuala, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, afirmó que no existen indicios de que en San Luis Potosí se fabriquen ese tipo de estupefacientes.

Ello, porque derivado del análisis de las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado, intervenciones y aseguramientos, no se cuenta con información que presuma la existencia de fábricas de drogas en comunidades o municipios potosinos, añadió.

"Así que seguramente el Ministerio Público Federal continuará sus investigaciones, estamos a la expectativa, pero también nos hace que pongamos mayor atención para que, mediante nuestros análisis de inteligencia y trabajo de campo, verifiquemos y tomemos si tenemos un problema o lo tenemos", complementó.

Expresó que, si bien en Matehuala procedió el aseguramiento, se desconoce de dónde provenía el vehículo o mayor información, derivado a la secrecía de la investigación del Ministerio Público Federal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descarta SSPC fabricación de metanfetaminas en SLP
Descarta SSPC fabricación de metanfetaminas en SLP

Descarta SSPC fabricación de metanfetaminas en SLP

SLP

Pulso Online

Esto, tras el decomiso de una carga en Matehuala y la detención de un hombre

De casi 800 pesos, la multa por apartar estacionamiento
De casi 800 pesos, la multa por apartar estacionamiento

De casi 800 pesos, la multa por apartar estacionamiento

SLP

Rolando Morales

La normativa capitalina también contempla sanción de 15 UMAs por obstruir cocheras

Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias
Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias

Galindo se dice listo para atender vialidades ante lluvias

SLP

Rolando Morales

El alcalde asegura que la ciudad se normaliza en cuestión de horas

Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez
Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

Megadecomiso, muestra de que se combate a la delincuencia: Torres Sánchez

SLP

Rubén Pacheco

Consideró que tales golpes a la delincuencia, se traducen en que el territorio potosino es uno de los estados "más seguros"