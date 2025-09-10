Descarta SSPC fabricación de metanfetaminas en SLP

Después del reciente aseguramiento de camión con 395 kilogramos de metanfetaminas con un costo estimado de 107 millones de pesos en el municipio de Matehuala, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, afirmó que no existen indicios de que en San Luis Potosí se fabriquen ese tipo de estupefacientes.

Ello, porque derivado del análisis de las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado, intervenciones y aseguramientos, no se cuenta con información que presuma la existencia de fábricas de drogas en comunidades o municipios potosinos, añadió.

"Así que seguramente el Ministerio Público Federal continuará sus investigaciones, estamos a la expectativa, pero también nos hace que pongamos mayor atención para que, mediante nuestros análisis de inteligencia y trabajo de campo, verifiquemos y tomemos si tenemos un problema o lo tenemos", complementó.

Expresó que, si bien en Matehuala procedió el aseguramiento, se desconoce de dónde provenía el vehículo o mayor información, derivado a la secrecía de la investigación del Ministerio Público Federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí