Fans de Taylor Swift demandan a Ticketmaster por "Eras Tour"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Cientos de seguidores de Taylor Swift se "unieron" para demandar la sede matriz de Ticketmaster en Los Ángeles, luego de la desastrosa venta de boletos para "Eras Tour", el primer show que la intérprete de "Blank Space" daría tras pasar cinco años alejada de los escenarios.

Anteriormente algunos fans estadounidenses se quejaron en redes sociales por la mala experiencia con la empresa, ya que por la alta demanda fueron excluidos de la venta general.

Pese a que unos días después, Ticketmaster se disculpó públicamente tanto con Taylor como con los Swifties, parece ser que el "arrepentimiento" no funcionó.

A través de un comunicado en Twitter, la empresa dijo: "Queremos disculparnos con Taylor y todos sus fanáticos, especialmente aquellos que tuvieron una experiencia terrible al tratar de comprar boletos. Sentimos que les debemos a todos compartir información para ayudar a explicar lo que sucedió".

Sin embargo, la cantante reveló que el monopolio le había asegurado poder cubrir todas las ventas para el espectáculo.

"Hice esto específicamente para mejorar la calidad de la experiencia de mis fanáticos haciéndolo yo mismo con mi equipo, que se preocupa tanto por mis fanáticos como yo. Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relaciones y lealtades, y es insoportable para mí ver cómo ocurren los errores sin ningún recurso", comentó.

La empresa también culpó al esfuerzo de eliminar y diferenciar los bots de las personas reales.

Ahora los fanáticos pretenden que Ticketmaster pague el precio por lo sucedido: De acuerdo con su versión, la empresa permitió que revendedores y bots arruinaran el esperado evento: muchos de ellos esperaron en la fila virtual sin tener éxito.

"TMZ" señaló que la empresa se encargaría de mandar un código a los fanáticos verificados un día antes para poder acceder a la preventa pero esto no ocurrió y en algunos casos no funcionó la clave.

Por ello, Ticketmaster es acusado de engaño internacional debido a que "controla" el mercado primario de los eventos y el mercado secundario (revendedores), también los fans alegan que autorizaron la preventa al mercado secundario, ya que cobrarían un porcentaje por cada boleto vendido.

Aunque la versión no ha sido confirmada, externaron que de no ser así, la compañía tampoco supo controlar la venta.

Entre otras cosas que se menciona está la fijación de precios y violaciones antimonopolio, por su parte, esperan que Ticketmaster pague 2500 dólares como una infracción.

Hasta el momento la empresa no ha respondido.