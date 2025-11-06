Fátima Bosch no aplaude a Nawat Itsaragrisil en gala de Miss Universe 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fátima Bosch se reservó de aplaudirle a Nawat Itsaragrisil cuando este apareció en la gala de bienvenida de Miss Universe 2025. Mientras la mayoría de las participantes agitaba las manos, la joven tabasqueña mantuvo sus brazos colocados en su cintura, con la misma pose con que permanecía desde su presentación individual en el escenario.

Este miércoles se inauguraron, oficialmente, las actividades públicas del certamen, en su 74 edición, por lo que las participantes se dieron cita en el Impact Arena, la arena ubicada en la ciudad tailandesa Pak Kret, en donde se entregará la corona el próximo 21 de noviembre.

Se trató de la gala de bienvenida, la cual fue presidida por Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen en Tailandia, pese a que, Raúl Rocha, presidente de la organización de Miss Universo (OMU), hubiera afirmado sólo horas antes que limitaría y, casi nulificaría, la participación del empresario tras su actuar con la delegada mexicana.

Luego de que las jóvenes participantes se presentaran una a una, entre ellas, por supuesto, también se encontraba Fátima, Nawat apareció en el escenario y, la presentadora del evento, pidió un aplauso para él, por lo que, la mayoría de las delegadas que, en principio trastabillaron unos instantes antes de completar el aplauso, terminaron por ejecutarlo, mientras que Bosch se mantuvo inmóvil.

Más adelante, luego de presentarse, Itsaragrisil no dejó pasar desapercibido el hecho de que, su desencuentro con Fátima Bosch, se ha convertido en tema de debate, mundialmente, por lo que expresó que ya todo había quedado en el pasado.

Sin embargo, al hacerlo y, nuevamente, como lo hizo al disculparse, no se refirió directamente a la joven y, como un comentario al aire, y como si este no tuviera nignún tipo de destinatario, preguntó que si ya estaba contenta con la situación.

"Por cierto, ya pasó... ¿ya estás contenta?, ok...", se respondió así mismo luego de que un silencio retumbara ante su interrogativa.

Y si bien, la joven no hizo ningún comentario alusivo a las formas de Nawat, compartió una serie de fotos de la gala de bienvenida con la descripción "los mexicanos no nos rendimos porque, rendirse, nunca ha sido parte de nuestra historia".