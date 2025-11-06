Aparentemente, con la expectativa de pronto poder decir ciertamente, la sensatez regresó al gobierno del estado en su diferendo financiero con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, según lo manifestado en el último “Posicionamiento Oficial” emitido por la Secretaría de Finanzas el pasado jueves 30 de octubre. Mientras lo comprometido se cumple, es obligado detenerse en ese comunicado firmado por la titular Ariana García Vidal, porque, en términos de opinión pública, no sería sano pasar por alto un documento tan falaz, plagado de inexactitudes y medias verdades. El engaño funciona cuando todos lo admiten.

Los primeros párrafos del Posicionamiento se destinan a un esfuerzo casi infantil por tratar de convencernos de que a la administración gallardista nadie le llama la atención y mucho menos le lee la cartilla. Hace referencia al oficio fechado el 20 de octubre pasado, de la subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, ambas de la SEP, cuyos titulares recuerdan atenta pero clara y puntualmente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que al día 30 de septiembre el Ejecutivo a su cargo adeuda 229 millones 103 mil 497 pesos a la UASLP.

Añaden los funcionarios federales: “Al respecto, nos dirigimos a usted para solicitar su amable intervención a efecto de que el Gobierno del Estado de cumplimiento a la ministración de los recursos del Subsidio Ordinario del Ejercicio Fiscal 2025 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conforme a lo señalado en las cláusulas Tercera inciso a) y Décima Primera del Anexo de Ejecución 2025”. (El énfasis es nuestro).

Ante el cuidadoso pero inocultable extrañamiento por el adeudo acumulado la SEFIN reacciona falazmente al asegurar que se trata de un simple “oficio de seguimiento administrativo que se realiza (sic) de manera periódica y rutinaria”. Si pedirle a alguien que pague lo que debe es algo periódico y rutinario, sin duda el destinatario de la petición es un tracalero incumplido periódica y rutinariamente. El oficio de la SEP, como ya dijimos, fue expedido el 20 de octubre. Ocho días después, ya que se tuvo la certeza de que había sido entregado en Palacio de Gobierno, se hizo público subiéndolo a las páginas web de la Secretaría. Nada obligaba a hacerlo. El exhorto a pagar pudo ser privado y silencioso. Que lo entienda quien quiera entenderlo.

Pero lo más sustancioso viene después. El 8 de enero de este año, la SEP, representada por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural; el gobierno potosino representado por el gobernador Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, Lupe; la titular de Finanzas, García Vidal, el secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo y el Contralor General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, y la UASLP, representada por su rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, firmaron todos de puño y letra los documentos (Anexo de Ejecución 2025 del Convenio Marco de Colaboración, vigente desde enero del 2016) del compromiso.

En la Cláusula Tercera del Anexo, se especifica con toda claridad que durante 2025, mediante un calendario de once ministraciones mensuales, el Ejecutivo potosino deberá entregar a la UASLP 506 millones 155 mil 546 pesos, por concepto de subsidio estatal anual, independientemente del subsidio federal y de los ingresos propios.

De acuerdo con el calendario de entregas mensuales, al 30 de septiembre el gobierno debería haber entregado a la Universidad 454 millones 160 mil 548 pesos, pero únicamente ha entregado 225 millones 057 mil 051 pesos, equivalentes al 49.5 por ciento. De ahí deriva el adeudo a septiembre de 229 millones 103 mil 546 pesos, equivalente al 50.5 por ciento. Dicho en lenguaje claro, a lo largo del año el gobierno ha entregado a la UASLP solo la mitad de la suma comprometida por escrito y firmada junto con la SEP y la Casa de Estudios.

LAS FALACIAS

En un fútil intento por sacudirse la realidad de sus incumplimientos, el pasado día 30 de octubre a través de su “Posicionamiento Oficial”, la Secretaría de Finanzas sostiene que la culpa de ese adeudo corresponde en todo caso al Congreso del Estado y a la propia Secretaría de Educación Pública federal. Mentira como rueda de molino.

El falaz argumento suscrito por la secretaria Ariana García Vidal sostiene que el 13 de diciembre de 2024, el Congreso del Estado autorizó únicamente 300 millones de pesos para el subsidio 2025 a la Universidad, y que fue tres semanas después, el 8 de enero 2025, cuando se firmó con la SEP y la propia UASLP el compromiso de 506 millones entregables en once mensualidades, por lo qué -sostiene doña Ariana, sin ruborizarse- “el remanente de 229 millones se genera como consecuencia de ajustes federales posteriores y no de omisiones del gobierno estatal”. Miente, miente.

En primer lugar, el Congreso aprobó en el presupuesto 2025 lo que le envió el Ejecutivo, prácticamente sin moverle ni una coma, de suerte que sostener que el origen del problema es lo que decidió la Legislatura, como si lo hubiera hecho autónomamente y a partir de cero, es tan falso como ridículo.

Luego, siguiendo su ruta embustera: ¿si los 300 millones autorizados en diciembre por el Congreso eran inamovibles, por qué diablos los funcionarios estatales encabezados por el Gobernador firmaron en enero el compromiso de 506 millones con la SEP y la UASLP? ¿Andaban de parranda o en plan chistosito y le quisieron ver la cara a ambas instituciones, firma de por medio y toda la cosa?

Pero este punto en particular -el del reparto de culpas- tiene otro ángulo: El Ejecutivo estatal tiene atribuciones para hacer ajustes presupuestarios (reasignaciones, les llaman en la jerga financiera) sin solicitar autorización del Congreso y sin limitación de montos. Lo único a lo que está obligado es a incluir el dato y una breve explicación en la Cuenta Pública trimestral. Es decir, el argumento que inculpa a los diputados tiene la misma consistencia que un fideo mojado.

Conviene recordar que el compromiso estatal por 506 millones lo firmaron de su puño y letra cinco funcionarios: Gobernador, secretarios General de Gobierno y de Educación; secretaria de Finanzas y Contralor General del Estado. ¿Semejante aparato para ir a estampar la firma y días después desconocerla? Pura pena ajena.

Es necesario tener en cuenta también que el pasado 7 de octubre, luego de una reunión de trabajo entre los secretarios General de Gobierno y de Finanzas con el Rector y su equipo, fue la propia doña Ariana quién anunció que a más tardar el 30 de octubre estaría finiquitado el adeudo. Después, ella misma salió a decir que no, que siempre no, que las cuentas estaban mal, que si acaso darían abonos chiquitos y que quizá acabaran de pagar en diciembre, siempre y cuando la UASLP “cumpliera todos los requisitos”.

Este dislate se empalmó con el conflicto universitario por los hechos en la Facultad de Derecho, y luego de la breve pero contundente demostración de músculo de la comunidad universitaria, expidieron el “Posicionamiento Oficial” mediante el cual se comprometen a ponerse a mano el próximo día 14, sin que haya ninguna garantía de que cumplan: sea porque no consiguen el dinero, porque se vuelven a emberrenchinar con cualquier motivo o a que deveras le andan buscando tres pies al gato.

Mientras tanto, todo este largo y engorroso affaire ya produjo un gran damnificado. Se trata de Lupe, que fue quien el día siete hizo el anuncio de que había un acuerdo con la Universidad y que a más tardar el 30 pagaban. En esas andaba cuando reapareció Ariana y le dijo toma tu cuerno y literalmente lo dejó colgando de la brocha. Y luego, no sé si por ingenuidad o exceso de perversidad, todavía el último de octubre a mediodía el rector Zermeño salió a decir a los medios que aún quedaban horas para que el señor secretario General de Gobierno cumpliera con su palabra “públicamente empeñada”. ¿Será por eso que el interfecto ya no ha salido a opinar que el rector debe comparecer ante el Congreso?

COMPRIMIDOS

Muchos se preguntan por qué el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha generado tanta indignación, protestas y hasta furia popular. La pregunta vale entre otras cosas porque no es el primer crimen de la delincuencia organizada que tenga como víctima a un servidor público. Yo creo que semejante reacción se debe a que mataron a un funcionario valiente y honesto. Manzo proyectó esa imagen, con apoyo en los hechos, en su conducta cotidiana y en sus estrategias de seguridad. Caló tanto que privaran de la vida a un hombre así, valiente y honesto, porque no abundan.

El dirigente verde Arturo Escobar vino a sembrar más dudas que certezas. Dijo que el PVEM no tiene ningún impedimento legal para postular a doña Ruth, por mucho que su candidatura sea producto del nepotismo, habida cuenta de que la ley no lo impide en 2027. Es correcto, pero si esa es la tirada, entonces definitivamente se anula la posibilidad de hacer alianza con Morena, cuyos estatutos y compromisos éticos le impiden tajantemente acompañar cualquier postulación con ese defecto. Y hay que repetirlo: por separado, Morena le gana fácil al Verde y se abre espacio para que el ganón sea Enrique Galindo. A ver.

No tiene desperdicio un video que circuló en las redes el fin de semana. No identifica fecha ni lugar de su grabación, pero se ve y se oye a Gallardo Cardona despotricando a todo lo que da contra “los cabrones que se cambian de partido”, que creen que ya con eso se purifican y santifican, pero en realidad siguen siendo “unos chingaos ladrones”. Desfilan en las imágenes el propio mandatario que viene del PRD, y sus aliados o colaboradores Mario García Valdez, del PRI; el Tecmol, que ha pasado por media docena de partidos; Héctor Serrano, tránsfuga del PRD y el PT; Yolanda Cepeda, expriista de toda la vida, el inefable Chógono, prófugo del PRI, y Arnulfo Urbiola, con la misma ruta. Aparecen también Lupe y el Caco Leal, pero no estoy seguro de que el primero haya pasado por el tricolor y que el segundo ya se haya afiliado al Verde. Faltan, desde luego, Sonia Mendoza, procedente del PAN y Nachito Segura, que fue hasta presidente del Sol Azteca. ¡Ah que peligroso es desconectar la lengua del cerebro!

Pues sí, ya lo vimos, ya lo constatamos: Todos la quieren, hasta los pelafustanes; todos pueden llegar a ella, hasta los manoslargas. No puede ser, no debe ser.

Hasta el próximo jueves.