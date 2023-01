Feministas critican que se comparta video de Babo

A-AA+

En las últimas horas el nombre de Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido en el mundo de la música como Babo, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, luego de que se filtrara un video íntimo que el propio rapero había compartido en su página exclusiva.

Pero esta no es la primera vez que el vocalista de Cartel de Santa se ve en medio del escándalo, y es que su nombre suele estar rodeado de polémica por su irreverente manera de ser y sus declaraciones.

Sus diferentes declaraciones de amor a algunas de las famosas, su peculiar pantera y el tiempo que pasó en prisión por el homicidio de su compañero y amigo son sólo algunos de los capítulos más controversiales de su vida.

Sin embargo, hay posturas encontradas sobre compartir o ver ese tipo de videos, como el de Babo. Si bien sus fans y seguidores han realizado memes sobre lo que se ve en las imágenes, hay varias personas que pedían el video en redes sociales para poderlo ver.

"Pasen el video del Babo", "sígueme y te paso el video de Babo", "Acabo de ver el vídeo de babo, karely ruiz y angela aguilar quien quiere que se lo pase? da like y te lo paso rápido", son algunos de los comentarios en redes sociales como Twitter o Facebook.

A pesar de que varias de las personas que buscan verlo son mujeres, el colectivo feminista Marea Verde se pronunció en contra de "compartir contenido íntimo de un hombre", pues también es un delito. "Así sea el hombre más misógino y asqueroso del mundo".

¿Por qué es un delito compartir videos íntimos, como el de Babo?

La "Ley Olimpia" no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Entre las conductas que sanciona la ley Olimpia se encuentran:

* Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

* Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Por lo tanto, las personas que distribuyeron, compartieron o intercambiaron el video de Babo podrían tener una sanción penal, dependiendo del estado en el que lo hayan hecho., pues si bien él lo compartió en una página de contenido exclusivo, hubo quien lo filtró en general.

Distribuir un contenido multimedia sexual sin el consentimiento de una persona se castiga con hasta 8 años de prisión, dependiendo del estado que lo castigue.