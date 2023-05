Festival de la Canción Eurovisión se reduce a 26 competidores

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El Festival de la Canción Eurovisión se redujo a 26 competidores que van por la oportunidad de alcanzar la gloria y el derecho de fama a nivel nacional.

El certamen, ahora en su 67mo año, es un espectáculo visual y musical. En Eurovisión, entre más brillante, llamativo y elaborado sea el escenario, mejor.

Algunos ejemplos: La Zarra, contendiente de Francia, se presentó esta semana sobre un alto pedestal que aparentaba ser la extensión de su brillante vestido. El vocalista del grupo alemán Lord of Lost salió en unos pantalones con estampado de leopardo y con calzoncillos —impresos con la cara de un felino— por fuera. Let 3, de Croacia, se saltó el toque felino, pero se presentó sin pantalones en el escenario y con un par de cohetes que lanzaban chispas.

Algunos concursantes optan por estrategias más discretas, como Alika Milova de Estonia, que se olvidó de las pantallas y cohetes y se presentó en el escenario con un elegante vestido y un piano.

La silueta de la británica Mae Muller se veía impactante al presentarse frente a una pantalla gigante con su rostro proyectado detrás de ella. Gustaph de Bélgica cantó la canción "Because of You" frente a una enorme pantalla con las palabras "Not Good Enough" escritas en ella. La actuación fue lo suficientemente buena para darle un boleto a la final, pero el destino de Gustaph será decidido por quienes voten el sábado.

The Associated Press estuvo en los ensayos a lo largo de la semana mientras 37 participantes se redujeron en el campo finalista en Liverpool. La ciudad sustituye a Ucrania, que ganó el concurso el año pasado, pero este año todavía lucha contra la invasión rusa.