Fey, la verdad detrás de su nombre artístico

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Si hablamos de Fey sin duda lo primero que se viene a la cabeza es "Azúcar Amargo". Si bien tuvo varios éxitos más, lo cierto es que fue ese tema el que marcó y apagó su carrera también. Los años 90´ le abrieron las puertas con los brazos abiertos y luego desapareció del mapa.

Pero Fey ha estado activa en sus redes sociales. Desde allí comparte con sus seguidores el giro que le ha dado a su vida en los últimos años. Es que luego de su época de esplendor decidió alejarse de la vida mediática pero no de la música. Incluso en el 2018 lanzó un nuevo tema, aunque esta vez lo hizo de forma independiente y sin la ayuda de las cinematográficas.

---Cuál es el nombre real de Fey

Como a muchas artistas Fey optó por un nombre artístico para hacerse famosa. Son contados los que conocen cuál es su nombre real. Según el registro civil sus padres la bautizaron como María Fernanda Blázquez Gil el día en que nació en México.

---Cuál es la relación de Fey con Luis Miguel

Luis Miguel siempre fue un hombre deseado. A lo largo de su carrera muchas mujeres se pelearon por pasar tan solo uno instantes a su lado. Incluso muchas saltaron a la fama por su relación con el cantante como le pasó a Fey. Pero no se trató de un romance, si bien ella es famosa por sus matrimonios, lo cierto es que esta vez no fue el caso.

Luis Miguel y Fey cantaron juntos una vez y esto le sirvió a ella como trampolín. Por aquellos años, la cantante vivía con su tía tras la separación de sus padres, la mujer la acompañaba a todos lados, incluso cuando saltó a la fama en un cover de "El Sol" de México en la televisión.