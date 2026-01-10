Fiesta privada de Hollywood reúne a Sydney Sweeney y Dwayne Johnson en Actors on Actors

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Hollywood ya entró en modo premios. En la antesala de los Globos de Oro, una fiesta privada reunió a varias de las figuras más visibles del cine y la televisión en Los Ángeles California.

El encuentro se realizó en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel y sirvió para celebrar la temporada 23 de Actors on Actors de Variety, la serie que reúne a intérpretes para conversar sobre su trabajo y la temporada de reconocimientos.

En el evento desfilaron nombres como Sydney Sweeney, quien se lució con un vestido brillante negro, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Kate Hudson y Connor Storrie, además de Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro.

Uno de los momentos más comentados fue la charla entre Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que el actor habló sobre su proceso creativo. Julia Roberts, por su parte, recordó la relación personal y profesional que mantiene con Sean Penn, mientras que Jeremy Allen White compartió los rituales que siguió para construir su papel dramático en "Song Sung Blue".

La velada transcurrió entre bocadillos como mini sándwiches de queso a la parrilla y conos de tartar de atún.

Además del ambiente festivo, los asistentes recibieron una bolsa de regalo con motivo de la próxima apertura del hotel Aman Beverly Hills. A la cita también acudieron representantes de talento, figuras del cine independiente y empresarios ligados al mundo de la moda.

La edición 2025 de los Globos de Oro 2026 se celebrará el 11 de enero y premiará lo mejor del cine y la televisión a nivel internacional, con categorías como mejor película, actor, actriz, director, guion y banda sonora.