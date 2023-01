Filtran video de Anne Hathaway bailando en "after"

Cómo se supera este video de Anne Hathaway? pic.twitter.com/FyxHM7BJGo — Vivian Peraza (@VivianGonzalez8) January 27, 2023

La semana de la moda en París, dejó a varios boquiabiertos con los lujosos, extravagantes y hasta polémicos vestuarios de prestigiosas marcas de moda. Tan solo el desfile primavera-verano 2023 de Schiaparelli desató críticas en redes sociales por el uso de cabezas de animales hiperrealistas como parte de la vestimenta de las modelos. Algunos comentaron que el diseñador promovía ideales de maltrato animal.

No obstante, la actriz Anne Hathaway, que utilizó un minivestido de animal print a juego con medias y zapatos de la firma de Valentino, robó miradas y no solo por el desfile de Alta Costura, sino porque se filtró un video de ella bailando en el after party de la reconocida marca de moda.

Anne Hathaway ha protagonizado películas como "El diario de la princesa", "De amor y otras adicciones", "Los miserables", "Pasante de moda", entre muchas otras, pero parece ser que su papel como Andrea Sachs en "El diablo viste a la moda" está cobrando más sentido en la vida real.

La actriz de 40 años sigue viéndose espectacular cada que aparece en público y ha demostrado que hasta con un look natural luce fabulosa.

Recientemente en Instagram publicó una foto en la que aparentemente no tiene filtros ni maquillaje, la publicación alcanzó más de tres millones de vistas y los usuarios reconocieron su belleza en los comentarios.

De acuerdo con algunos medios como GlamStar, posterior al desfile de alta costura de Valentino, hubo una fiesta a la que acudieron varias celebridades.

Una de ellas fue Hathaway que bailó, acompañada de su esposo Adam Shulman, al ritmo de la canción "Lady Marmalade".