Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

BARCELONA, España (AP) — Fiscales españoles indagan las acusaciones de que el cantante galardonado con el Grammy Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española informó a The Associated Press el miércoles que las acusaciones estaban relacionadas con reportes de medios de comunicación de principios de esta semana sobre que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Iglesias aún no ha hablado públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de AP.

La fiscalía que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

Women´s Link Worldwide, una organización no gubernamental, dijo en un comunicado que representaba a las dos mujeres que habían presentado la denuncia ante el tribunal español. El grupo dijo que las mujeres acusaban a Iglesias de "delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual" y de "trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre".

La organización dijo que las mujeres en su testimonio también acusaron a Iglesias de revisar regularmente sus teléfonos móviles, de prohibirles salir de la casa donde trabajaban y de exigir que laboraran hasta 16 horas al día, sin contrato ni días libres.

La organización afirmó que no contactó con las autoridades de las Bahamas ni de República Dominicana, y que no sabía si las autoridades de esos países caribeños habían iniciado una investigación.

Gema Fernández, abogada principal de Women´s Link Worldwide, dijo en una rueda de prensa online el miércoles que "la legislación española en materia de atención a las violencias sexuales y a las violencias de género y a la trata puede ser una opción interesante" para las dos mujeres que hacen las acusaciones contra Iglesias.

"Escuchando lo que (las dos mujeres) buscan y quieren, sus definiciones de justicia, nos parece que presentar una denuncia ante la audiencia, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España era la vía que mejor se ajustaba a su definición de justicia. Por eso las estamos acompañando por ahí", dijo Fernández.

Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women´s Link Worldwide, afirmó que los fiscales españoles han decidido tomar declaraciones de las dos mujeres y les han concedido el estatus de testigos protegidos.

"Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia", afirmó.

Fernández dijo que los fiscales no han fijado una fecha para tomar declaraciones de las mujeres y señaló que los fiscales disponen de hasta seis meses para determinar si la información que reciben justifica un proceso penal. Esos seis meses podrían extenderse excepcionalmente a un año, añadió.

La Fiscalía no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

Un cantante bajo escrutinio

El periódico en línea español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta conducta inapropiada de Iglesias.

Ríos dijo que las dos mujeres contactaron inicialmente a elDiario.es, que comenzó a investigar las acusaciones, pero también les aconsejó que buscaran ayuda legal.

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, dijo que la investigación periodística sobre Iglesias "merece mucho respeto".

"Vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres", afirmó Saiz el martes después de que se publicaran los informes de los medios.

Panky Corcino, portavoz de la Oficina del Fiscal General en República Dominicana, se negó a comentar, diciendo que no podía confirmar ni negar una investigación.

Por ley, cualquier caso en el país caribeño que involucre agresión sexual o violencia debe ser investigado por los fiscales, incluso si nadie ha presentado una denuncia.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

Julio Iglesias ganó un Grammy en 1988 a la mejor interpretación de pop latino por su álbum "Un hombre solo". También recibió un premio a la trayectoria en los Grammy en 2019.

El ministro de Cultura de España dijo el miércoles que su gobierno de izquierda, que tiene entre sus prioridades los derechos de las mujeres y la igualdad, también considerará despojar a Iglesias de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le fue otorgada en 2010.

"Es algo que estamos estudiando y evaluando, porque evidentemente nos sentimos obligados a hacerlo ante un caso tan grave", manifestó el Ministro de Cultura Ernest Urtusan.