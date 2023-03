Fiscalía de Edomex investiga agresión a equipo de Ximena Sariñana

A-AA+

TEXCOCO, Méx., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- La agresión que sufrió el equipo de la cantante Ximena Sariñana tras su concierto en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, ya es investigado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informaron fuentes oficiales.

Ximena Sariñana denunció que anoche tras su presentación y luego de unos minutos de que ella dejó el recinto de la feria, sus músicos y equipo fueron encerrados en un camerino por un grupo de hombres, mientras que al lado atacaron y golpearon a su jefe de producción.

Las consecuencias de esta agresión "en la vida y salud de nuestro compañero aún son incalculables", señaló Ximena Sariñana.

Por estos hechos ocurridos la noche del 27 de marzo en la zona de camerinos de la Feria Internacional del Caballo, autoridades de la Fiscalía mexiquense iniciaron una tarjeta de investigación a fin de ubicar y sancionar a los responsables de la agresión al equipo de la cantante Ximena Sariñana, informaron fuentes oficiales.

A su vez, autoridades del ayuntamiento de Texcoco, señalaron que la Feria Internacional del Caballo "tiene un cuerpo de seguridad interno, la policía municipal junto con la Guardia Nacional y la policía estatal vigilan el exterior del recinto", por lo que no son responsables de lo que ocurra al interior.

No obstante, autoridades de Texcoco informaron que están en coordinación con los integrantes del patronato de la Feria Internacional del Caballo para dar a conocer que fue lo que pasó y dar seguimiento al tema de seguridad, así como a la condición médica de la persona lesionada.

Episodio violento en la Feria del Caballo Texcoco

A través de sus redes sociales, la cantante Ximena Sariñana denunció un lamentable momento que vivió su equipo cuando se presentaron en la feria del caballo en Texcoco el día de ayer, pues varios integrantes de su equipo fueron violentados en los camerinos.

Esto ocurrió antes de que la cantante se fuera del lugar, relata que unos hombres encerraron a sus músicos y a su equipo en un camerino, mientras que en otro golpearon brutalmente a su mánager.

"A dos minutos de que yo me fuera del lugar, unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino, mientras que en otro atacaron y golpearon a mi mánager hasta dejarlo completamente ensangrentado", se lee.

La cantante relató que tan solo unos instantes antes de que esto ocurriera, recibieron a una niña de 10 años, fue un grato momento que poco después se empañó con lo sucedido.

"Minutos antes de eso recibimos a una niña de 10 años en el camerino y me fui tremendamente agradecida por el equipo tan maravilloso que tengo y por el disfrute de poder tocar música y compartirla con todos ustedes", relató.

¿Cuánto dura la Feria del Caballo 2023?

La Feria del Caballo 2023 se realizará del 24 de marzo al 16 de abril. Durante 23 días podrás disfrutar de los mejores espectáculos en vivo.

Para esta edición se ha confirmado la presentación de artistas como la Banda MS, La Arrolladora, Pepe Aguilar y Paquita la del Barrio, entre muchos más.

Desde su primera edición realizada en 1977, esta feria estaba dispuesta para convertirse en toda una atracción turística, incluso, hoy en día ya es más conocida como la Feria Internacional del Caballo de Texcoco .