Florinda Meza revela su vida en el documental 'Atrévete a Vivir'

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Por fin, luego de meses de espera, el próximo 12 de febrero llegará al público el documental "Atrévete a vivir: Florinda Meza", en cuyos avances se ve a quien fuera pareja de Roberto Gómez Bolaños, recreada con IA para mostrar algunos pasajes de su vida.

El largometraje dirigido por Javier Domz llegará a True TV Plus, disponible en los sistemas Amazon Fire TV y Roku.

En el video difundido por el propio realizador se ve a Meza en su etapa escolar, así como caminando por calles, estas con IA, al igual que imágenes actuales y algunas fotografías donde se encuentra ella y "Chespirito".

"Nos contó (la actriz) cómo era los días de grabación, los secretos para mantener la pasión (de la pareja) por tantos años, que fue lo que perdió al irse Roberto, cómo vive sus días sin su amor de vida. En el documental dice por ejemplo, que ella co-escribió muchos capítulos de Chespirito y nunca se le dio crédito", destacó en su momento Domz a EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Atrévete a vivir: Florinda Meza" es una producción que tuvo su origen en 2020, cuando Domz se acercó a la intérprete de "La Chimoltrufia" para platicarle del proyecto, el cual aceptó.

Y cuando ya se tenía mucho avanzado del proyecto, se supo de la producción de la bioserie de "Chespirito" y entonces el director decidió regrabar a finales del 2024.

En la bioserie de HBO Max no aparece Florinda Meza como tal, pero sí un personaje femenino con sus características, al que se le pone como alguien que hizo que Gómez Bolaños abandonara a su familia y quien generaba caos en la producción de los programas.

Domz ha negado que el ahora documental sea una respuesta a la producción televisiva, pues se planeó desde antes de tener noticia alguna de ella.

"El material que tenemos abarca cosas muy distintas, vamos a conocerla a ella y la gente tal vez comience a comprenderla un poco más. Ella no ha sido una mujer mala, sino simplemente perfeccionista", indicó en su momento el cineasta.

"Atrévete a vivir: Florinda Meza", coproducido por Florinda, cuenta con entrevistas a personalidades como el actor Juan Antonio Edwars y la conductora Janet Arceo.