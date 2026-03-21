FOBIA ANUNCIA NUEVA GIRA EN MÉXICO
LA AGRUPACIÓN MEXICANA FOBIA CONFIRMÓ ESTE VIERNES SU REGRESO A LOS ESCENARIOS, CON UNA NUEVA GIRA QUE MARCARÁ UNA ETAPA RENOVADA TRAS UNA PAUSA EN SU ACTIVIDAD. DE ACUERDO CON UN COMUNICADO DIFUNDIDO POR LA PROMOTORA OCESA, LA BANDA VIAJARÁ A TRES CIUDADES DE MÉXICO, INICIANDO EL 21 DE MAYO EN GUADALAJARA, EL 23 DEL MISMO MES EN MONTERREY Y EL 24 DE OCTUBRE SE PRESENTARÁN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL ANUNCIO SE PRODUCE DÍAS DESPUÉS DE QUE EL GRUPO SORPRENDIERA AL PÚBLICO EN EL FESTIVAL VIVE LATINO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DESATANDO LA EUFORIA DE SUS SEGUIDORES Y CONFIRMANDO SU RETORNO.
