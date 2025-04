Francisco Cantú niega audios comprometedores y acusa uso de Inteligencia Artificial

Francisco Cantú, quien tanto se ha rumoreado que sostuvo un romance con Dulce, niega categóricamente la veracidad de los audios que están circulando, en los que los que se le escucha decir que, si habla de la cantante, es porque eso sigue trayéndole la fama que ha estado buscando; asegura que se tratan de notas de voz, creadas con IA.

Romina Mircoli, unigénita de Dulce, decidió poner un freno a Cantú, a quien ya denunció formalmente por presuntas amenazas de muerte.

Desde que la cantante falleció, Cantú ha sido uno de las personas, cercanas al círculo de Dulce, que han afirmado que Romina maltrataba, insultaba y trataba de sacar provecho económico de su madre.

Mircoli también ha hecho afirmaciones sobre Cantú, entre ellas que, trató de enamorar a su progenitora para sacar provecho de su fama, también expresó que era un posible portador de VIH.

En este contexto de enemistad, ayer, la joven compartió un audio de Cantú, el que aún no ha explicado cómo lo consiguió o por quién le fue proporcionado, pero en el que se le escucha a él hablar, fríamente, del vínculo que lo unió a Dulce.

En el audio, el empresario y cantante en ciernes expresa que su estrategia para darse a conocer, derivado de su amistad con la cantante, ha surtido los efectos que tanto esperaba, afirmando que su escándalo ha causado más revuelo que otras polémicas que han sucedido recientemente en el mundo del espectáculo.

"Todavía, cuatro meses de que falleció Dulce sigo como número uno en trending, salió Imelda con lo de Maribel y se apagó un poco Francisco Cantú y, luego, Francisco Cantú volvió a remontar a Imelda, a remontar el chingad*zo de Pablo Montero, volvió a remontar a toda la controversia del engañador este... el Gabriel Soto, ¿qué te hace pensar eso?, es que la estrategia está siendo bien utilizada", se le escucha decir.

Francisco adjudica que la atención que ha recibido a sus habilidades como empresario, las que, según sus propias palabras, ha sabido hacer efectivas en su lucha por hacerse famoso.

Lo que más llamó la atención fue cuando dijo que seguirá haciendo uso de la imagen de la cantante, de forma estratégica, debido a que ser vinculado con ella, se ha convertido en un potencial negocio, pues pese a las diferencias que tiene con Mircoli, siempre afirmó que tenía un sentimiento sincero por Dulce.

"Tengo un ching* de cosas aquí que puedo filtrar de Dulce, pero ¿qué crees?, lentamente por estrategia, yo soy especialista en negocios, amigo, por eso es que soy exitoso en los negocios y esto, no es una controversia de Dulce, esto es un negocio que estamos haciendo, ¿si me entiendes?, el objetivo es ganar dinero, hay que ganarlo a como dé lugar", precisa.

Ahora, el empresario hace frente a la filtración de los audios, negando de que se trate de su voz, a través del argumento de que son audios creados con Inteligencia Artificial.

"Hoy, con la Inteligencia Artificial, está cabr*n, ¿eh?, la neta... hoy falsifican audios, lo que le hicieron a Pepe Aguilar y ya me la aplicaron a mí también, ya filtraron un audio, que no soy yo, repito y lo aclaro, no soy yo, es Inteligencia Artificial", expresó.