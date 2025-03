Polémica entre Francisco Cantú y Alicia Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Francisco Cantú vuelve a hablar de Alicia Villarreal, a pocas horas de que se publicara la entrevista donde la cantante niega categóricamente haber tenido una cita con él; el empresario afirma que sí hubo un encuentro y que, de hecho, Hugo Mejuto fue el intermediario entre los dos para que comenzaran a salir, pues afirma que el productor le contó que "la Güerita consentida" estaba interesada en conocerlo.

Pati Chapoy, a través de "Ventaneando", fue la primera periodista que pudo entrevistar a Villarreal, luego del escándalo que gira a su alrededor, por la denuncia de violencia familiar que interpuso en contra de su esposo, Cruz Martínez.

En la charla con Pati, la cantante ahondó en los hechos que tuvieron lugar, no sólo el día en que asegura haber sido violentada, sino a los maltratos, tanto físicos como psicológicos que vivió, a lo largo de un matrimonio fallido con el músico de Kumbia Kings.

En la entrevista, aprovechó para desmentir a Francisco Cantú, un empresario con una incipiente carrera como cantante, con el que coincidió en el proyecto de "GranDiosas", afirmando que nunca habían salido, como él afirmó este fin de semana a medios, destacando que su interés por Alicia seguía vigente, pero que había tomado distancia para no entorpecer el proceso que la cantante está atravesando.

"Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, lo de Francisco Cantú, no tiene absolutamente nada que ver, no sé por qué el señor dice eso, jamás he salido con él", indicó.

Es así que Cantú hizo valer su derecho de réplica con "Venga la alegría", medio al que reiteró que sí salieron, pues hasta la cantante habló de la cita que tuvieron en un podcast que comparte con Hugo Mejuto, el productor de su actual gira; "Donde todo comenzó Tour".

Esto dijo Villareal en el podcast: "Ok... es un chavo que conozco, un chavoruco como nosotros, y bueno... está bien, estuvo lindo, (me pidió mi teléfono)".

Cantú considera que la cantante está negándolo para evitar más polémica ante la situación que atraviesa, sin embargo, reafirma que lo que ha dicho es verdad y que, de hecho, todo comenzó cuando Mejuto le sugirió que Alicia se sentía atraída por él.

"Ahora Hugo Mejuto avienta la piedra y esconde la mano porque él era el cupido, él me traía mensajes de Alicia, él me decía 'oye, a Alicia le gustas'".

Además, dio otros detalles sobre lo que Alicia le confió, con respecto a su matrimonio, pues aseguró que cuando supo que la cantante tenía problemas con Cruz, sintió el impulso de mostrarle su interés.

"Lo único que le pregunté fue que qué pasaba con él, que si iban a seguir juntos, que si tenían problemas, me dijo 'No, ya estamos en proceso de divorcio y ya pronto vamos a estar divorciados', eso fue lo que me dijo y lo que me dio luz verde para poderla invitar a comer, invitarla a cenar".

Aclaró que, todavía antes de que él se aventurara a hablar públicamente de su interés por Alicia, fue ella y Mejuto quienes hablaron de la cita que tuvieron.

"Ellos fueron los primeros que hablaron de mí en el podcast, se les salió de las manos ese chistecito de mencionarme en el poscast porque, al parecer, Cruz Martínez se enojó, ahora lo que quieren es que todo el mundo se calle para que este proceso legal que tiene con su aún esposo, no pase a mayores; yo no creo que haya tenido nada malo que hayamos estado juntos esos dos días (en Los Ángeles) y solos".