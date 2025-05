Frank Cuesta admite mentiras sobre su vida personal y profesional

El conocido personaje de televisión Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla, sorprendió al mundo con una confesión pública en la que admite haber mentido sobre aspectos fundamentales de su vida personal y profesional.

El activista aseguró que sus historias sobre rescates de animales, su condición médica y su formación fueron parte de un personaje que creó, empujado por su mitomanía y su ego.

Una vida construida sobre falsas verdades

Frank Cuesta, durante años considerado una figura clave en la divulgación ambiental, reconoció recientemente que gran parte de su imagen pública ha sido una farsa. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, rompió el silencio y confesó: "He sido un personaje que se me ha ido de las manos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre sus declaraciones más impactantes, Cuesta reveló que no padece cáncer, como había afirmado durante más de una década. Explicó que su diagnóstico real es una mielodisplasia, un trastorno de la médula ósea que puede evolucionar hacia una leucemia, pero que no se considera cáncer en todos los casos. "Llevo años tratándome, pero no tengo cáncer", dijo con franqueza.

Asimismo, admitió que no tiene formación profesional en veterinaria ni en herpetología, pese a haber sido presentado durante años como experto en reptiles y otros animales salvajes. Si bien reconoce tener conocimientos no básicos sobre fauna, aclaró que no son de carácter académico o profesional.

Uno de los pilares del personaje de Frank Cuesta era su supuesto santuario animal en Tailandia, conocido como "Santuario Libertad". Siempre se dijo que allí daba refugio a animales rescatados del tráfico ilegal o del maltrato. Sin embargo, en su comunicado, Cuesta confesó que todos los animales fueron comprados y nunca rescató ninguno.

"Se trata más de una granja de animales que de un santuario", dijo. Esta revelación ha provocado una ola de críticas, ya que durante años recibió apoyo y donaciones de personas que confiaban en la misión del lugar.

Además, reconoció haber actuado de manera negligente con muchos de los animales bajo su cuidado, provocando muertes que ahora asume como responsabilidad directa. También habló de su implicación total en la gestión financiera del santuario, reconociendo que él mismo decidió desviar fondos a otras cuentas, decisión que podría tener repercusiones legales.

-----¿Quién es Frank Cuesta?

Frank Cuesta es un extenista español que saltó a la fama en televisión gracias a su programa Frank de la Jungla, en el que exploraba la fauna asiática. Desde hace más de dos décadas vive en Tailandia, país donde fundó su santuario y donde también enfrentó múltiples controversias, incluida su detención en febrero de 2025 por posesión ilegal de animales salvajes.

También ha estado envuelto en conflictos personales, como el caso de su exesposa Yuyee, quien pasó seis años en prisión en medio de denuncias por corrupción, y escándalos que incluyeron la filtración de audios comprometedores en los que hablaba de prácticas cuestionables con animales.

Cuesta atribuye muchas de sus mentiras a un problema de mitomanía, un trastorno psicológico que lo llevaba a crear historias fantásticas para recibir admiración y atención. Aunque este término no está formalmente reconocido como diagnóstico en los manuales psiquiátricos, los expertos lo asocian a patrones compulsivos de mentira impulsados por baja autoestima y necesidad de validación.

Según psicólogos, las personas mitómanas suelen mezclar la realidad con la fantasía, construyendo personajes que presentan como verdaderos, incluso cuando las pruebas los contradicen. En muchos casos, como el de Cuesta, esa conducta se sostiene durante años hasta que colapsa por su propio peso.

El vídeo de confesión concluye con un mensaje directo a sus seguidores: "Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas".

La revelación ha generado un fuerte debate en redes sociales entre quienes lo condenan por el daño causado y quienes, a pesar de todo, valoran su honestidad tardía.