Freddy Ortega presenta su libro autobiográfico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El

, integrante de Los Mascabrothers,

este domingo -22 de febrero- en la FIL Minería 2026 su", donde comparte episodios de su vida a través de un relato que oscila entre la realidad y la ficción. Durante la presentación estuvo acompañado por elactor, amigo cercano delDe la Torre dio unas palabras quea las y los presentes a lo que contendrá la"No viene a quedar bien con nadie, el libro recorre su vida desde la infancia del Puebla, hasta su consolidación como, pero lo hace por una mezcla muy particular: exageración, ficción, tiene un humor que constantemente desarrolla el drama antes de que se vuelva solemne", describiócontó que lael libro surgió hace varios años, luego de que una persona -cuya identidad no fue revelada- lo animara a contar su historia, aunque pasó un tiempo para queencontrara elnecesario para concretar el proyecto."Al final creo que es una idea, bueno, es una idea que yo traía yo hace mucho, pero no encontraba el incentivo, el empuje de que ´órale hazlo´. Y en cuanto me dieron luz verde, yo lo que hice fue soltarme yahí desde el humor", dijoa EL UNIVERSAL.Elreconoció quesobre su vida no fue un proceso sencillo y que el libro también representó unpara revisar momentos complejos de su pasado."Creo que, aparte de todo, fue un ejercicio para mí de recordar mi vida y de que todo lo bueno y lo malo. Lo hago ver fácil, pero no fue fácil. Fui nómada, me mandaron de aquí para allá, me quitaron mi nombre, dejé la carrera en séptimo semestre etc.", comentó.Uno de los pasajes más duros del libro aborda la traición de un familiar cercano, experiencia quedecidió narrar conen la obra."Una de las cosas más fuertes fue un pariente que a su padre yo lo adoré. Y alguien muy cercano a él me traicionó, pero de una manera de lo más vil, de lo más bajo. Y al final, bueno, yo lo tomo lo mejor de quien viene, pero más que me dolió, me sorprendió que laes capaz de hacer algo así."Tras la publicación de "",considera que aún queda unel por cumplir junto a su hermano Germán: entrar al"Creo que lo que nos faltaría esy probablemente a mí se me ocurra hacer unque sea de ese formato que no requiera nada más que corazón, alma, disciplina y también", expresó Freddy encuentro con los medios.