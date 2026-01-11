FUGA DE HIJA DE FIDEL, AL CINE

Alina Fernández, hija extramarital del controvertido líder cubano Fidel Castro, tendrá una película producida por el mexicano Luis Mandoki, realizador de las cintas "Voces inocentes" y "Cuando un hombre ama a una mujer".

"Castro´s daughter", título del filme, se encuentra en etapa de posproducción, llevando en el elenco a James Franco (Spider-Man), Mia Maestro (Diarios de motocicleta) y Ana Villafañe (New Amsterdam).

"Está basada en un libro sobre la vida de ella, llegué a desarrollar el guion con ellos, pero luego me fui a hacer ´Presencias´ (su película) y ellos ya la hicieron. Yo me quedé como uno de los productores ejecutivos", comenta Mandoki.

Alina, a quien se le conoce como la hija rebelde Castro, fue producto de una relación entre el revolucionario y Natalia Revuelta Clews, proveniente de una familia acomodada, pero que simpatizaba con el movimiento.

La joven creció con bajo perfil y bajo el apellido de Orlando Fernández, el cardiólogo que decidió criarla con discreción. Cuando Alina contrajo matrimonio, Fidel se presentó a la boda, pero sin haber muestras de cariño.

En 1993, Alina decidió salir clandestinamente de la isla utilizando un pasaporte falso y una peluca.

"La película se está terminando, ya ellos dirán cuando sale", apunta Mandoki.

Mandoki fue el primer cineasta mexicano en incursionar en Hollywood a mediados de los 80, donde dirigió a actrices y actores como Susan Sarandon (Pasión otoñal), Kevin Costner (Mensaje de amor), Jennifer Lopez (Mirada de ángel), Charlize Theron (Atrapada) y Andy García (Cuando un hombre ama a una mujer).