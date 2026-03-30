´FURIOSA´, EL CÓMIC REINTERPRETA LEYENDA DEL REY ARTURO

El Rey Arturo es de todo menos un héroe. Excalibur, su legendaria espada mágica, acumula polvo en un rincón del castillo y los excesos con el alcohol le alejan de sus días de gloria. Pero su hija, Ysabel, siente el poder de la espada y decide huir en busca de aventuras. Bajo esta premisa, ´Furiosa´ llega para reintrerpretar el clásico en clave feminista en un intento de "cambiar la percepción del mundo".

"Creo que hay una evolución positiva en la forma de representar la feminidad en el cómic. Lo explicaría por el hecho de que cada vez hay más mujeres en la profesión y de que las nuevas generaciones de autores y autoras son conscientes de lo absurdo de nuestro sistema patriarcal", asegura en una entrevista con EFE Mathieu Burniat, responsable del dibujo en ´Furiosa´.

El cómic (Norma Editorial, 248 páginas), parte de esa premisa original y toma el mito del Rey Arturo para presentarlo como un monarca decadente, alcohólico y machista que decide casar a su hija con un barón, rancio y mucho mayor que ella.

Ante esa situación, la princesa, en su huida, descubre que la espada mágica de su padre forjada por el mago Merlín le habla, decide ayudarla en su viaje y otorgarle todo su poder. Ambos se convierten en un dúo inesperado en una aventura escrita por Geoffroy Monde llena de humor y acción.

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