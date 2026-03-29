logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros

Añorve señala que los excedentes podrían destinarse a medicinas o bajar el precio de la gasolina, cumpliendo promesas de campaña.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 08:34 p.m.
A
Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió al gobierno federal que cumpla su obligación de transparencia y rendición de cuentas y aclare el monto y destino de los excedentes petroleros que se han registrado tras el conflicto en Medio Oriente, que ha disparado el precio internacional del barril de petróleo a más de 100 dólares.

Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros

El legislador priista señaló que aún no se conoce dicho monto, pero bien podrían ser utilizados para la adquisición de medicinas e insumos médicos o bien para cumplir con el compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos.

"Este es el momento que el gobierno de la llamada 4T cumpla el compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien engañó a la gente electoralmente porque le compraron esa idea y confiaron en su promesa de que el litro de gasolina estaría a 10 pesos", enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en precios de combustibles y economía familiar

El coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República reiteró que la administración morenista no solo tiene la obligación con la transparencia de dar a conocer cuánto recibe el gobierno federal extra por el alza en el precio de barril de petróleo, "ahora que se registra este ingreso adicional que no lo habían previsto por la guerra en Medio Oriente, es el momento que cumplan ese compromiso de campaña".

Aseguró que el costo de las gasolinas se ha disparado en las últimas semanas, "superando los 24 pesos la magna y la premium a más de 30, mientras que el precio del diésel está totalmente descontrolado".

Recordó que el diésel le pega a la canasta básica, "con la cantidad de dinero que tú comprabas hace dos meses, un carrito en el súper o una bolsa de mandado -y esto lo saben las familias mexicanas-, hoy compras la cuarta parte. Eso se llama inflación y el gobierno no hace nada para detenerlo".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros
Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros

Manuel Añorve exige transparencia en excedentes petroleros

SLP

El Universal

Añorve señala que los excedentes podrían destinarse a medicinas o bajar el precio de la gasolina, cumpliendo promesas de campaña.

IMSS llama a prevenir accidentes durante Semana Santa en todo México
IMSS llama a prevenir accidentes durante Semana Santa en todo México

IMSS llama a prevenir accidentes durante Semana Santa en todo México

SLP

El Universal

Revisar vehículos, usar cinturón y supervisar niños son medidas clave para evitar incidentes.

Fiscalía incauta 2.1 millones litros de hidrocarburos en Reynosa
Fiscalía incauta 2.1 millones litros de hidrocarburos en Reynosa

Fiscalía incauta 2.1 millones litros de hidrocarburos en Reynosa

SLP

EFE

El operativo incluyó la incautación de vehículos y tanques, y continúa la investigación por almacenamiento ilícito.

Semarnat responde a señalamientos sobre Vulcan Materials en México
Semarnat responde a señalamientos sobre Vulcan Materials en México

Semarnat responde a señalamientos sobre Vulcan Materials en México

SLP

El Universal

El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para proteger a Vulcan Materials tras restricciones en Quintana Roo.