Gabriel Soto se reencuentra con Kairo, pero se le olvida canción

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Gabriel Soto regaló un momento nostálgico a sus fans que lo siguen desde que estuvo en el grupo Kairo, creado en 1993, y conformado en sus inicios por Paul Forat, Francisco Zorrilla y Eduardo Verástegui, este último salió de la banda en 1997 para dejarle su lugar al ganador del concurso Mister México, Gabriel Soto.

Cuando Paul Forat y Francisco Zorrilla salen de la banda, los exintegrantes de Tierra Cero Paulo César Quevedo y el modelo Roberto Assad se suman a la alineación que actualmente se mantiene en activo junto con Christian Carabias.

Creado hace 20 años, Kairo ha retomado las giras musicales, el pasado 10 de junio presentaron un concierto corto en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, como parte del festival Flashback 90s.

Gabriel Soto, exintegrante de Kairo, coincidió con la agrupación creada hace dos décadas por Toño Berumen, acusado de abuso sexual por el actor y cantante Mauricio Martínez; la banda y el también actor estuvieron en el foro de "Hoy" por separado, aunque en los pasillos de Televisa, TV y Novelas logró captarlos juntos y que cantaran como antaño.

La canción elegida fue "Perdóname" un éxito en su momento, y que aunque los integrantes de la banda interpretaron a la perfección, Gabriel Soto simplemente no recordó la letra y lo admitió entre risas y un tanto de incredulidad de sus compañeros.

"Ya ni me acuerdo de la letra", admitió Soto, quien no siguió la carrera musical, sino la actoral, y actualmente le da vida a un villano en la telenovela de Televisa "Vencer la culpa".