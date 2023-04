Gaby Platas pide que no difamen al Dalai Lama tras polémica; le llueven críticas

A-AA+

La actriz Gaby Platas ha sido criticada en redes sociales después de que "pidiera" a los internautas "no difamar" al Dalai Lama, el líder budista que causó polémica por pedir a un niño que le chupara la lengua.

El suceso se produjo en un evento de la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

En un comunicado, el Dalai Lama pidió disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. La oficina del Dalai Lama insistió en que él a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa.

En cuanto a la petición de Gaby Platas para que dejaran de "difamarlo", se señala en la página change.org que el video "fue una edición manipulada y sensacionalizada de un video original que se publicó en vivo hace un mes".

"Si deseas, puedes unirte y firmar la petición aquí", escribió la famosa junto al link del portal, lo que generó división de opiniones.

"Jajajaja, es meme o broma, ¿cierto?, sea el Dalai Lama o no, la pederastia nunca se debe justificar, ahí te va el unfollow", reaccionó un internauta a la publicación.

"Si el niño fuera tu hijo y le hicieran eso, ¿estarías tranquila?", "¿Entonces estás a favor de que lo besara en la boca y le pidiera explícitamente eso?, "Jamás. Nosotros nunca aprobaremos eso, el mundo entero debería ponerse de pie para que esas costumbres desaparezcan", "La única forma de creerte es ver qué alguien de tu familia le hagan lo mismo y no hacer nada, porque cuando la agresión es hacia un familiar ahí si ya no nos gusta el chiste", fueron otros de los comentarios.

Platas aseguró que estaba a favor de "no emitir juicios ni atacar personas basados en un clip de unos segundos. Me gusta más aprender, investigar y respetar".

Incluso otra usuaria estuvo de acuerdo con la postura de la famosa: "¡Claro que lo firmo! Vi el video completo y no tiene nada reprobable; al contrario, es un encuentro amoroso y compasivo. No nos insultemos, veamos la película completa antes de emitir una opinión o juicio".

¿Qué significa sacar la lengua en el Tíbet?

En la cultura tibetana, sacar la lengua es una forma común de mostrar respeto, devoción y amistad.

Se cree que la lengua es un reflejo de la mente y los pensamientos internos, por lo que sacar la lengua es una forma de demostrar la sinceridad de los sentimientos y pensamientos hacia los demás.

Además, en la práctica budista tibetana, la lengua se considera un símbolo de la energía vital del cuerpo, conocida como "prana". Al sacar la lengua, se libera esta energía vital y se muestra humildad ante los maestros y las enseñanzas del budismo.