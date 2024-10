Gael García Bernal y su regreso musical en 'La Máquina'

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Después de 16 años de protagonizar "Rudo y Cursi", Gael García Bernal vuelve a interpretar "Quiero que me quieras", el tema que Tato, el personaje que interpretó en la cinta y que, dentro de la trama, lo ayuda a catapultar a la fama.

El actor se encuentra promocionando "La Máquina", la nueva serie que protagoniza junto a Eiza González y su inseparable colega, el actor Diego Luna, que se estrenará este miércoles en la plataforma de streaming de Disney.

Como parte de la promoción de la serie, Diego y Gael han visitado un sinfín de cabinas de radio y foros de televisión, en los que han detallado acerca de su pasión por el boxeo y como esto los llevó a crear la historia de Esteban "La Máquina" Osuna, un boxeador que se encuentra en el momento más crítico de su carrera.

Y aunque los últimos días han sido ajetreados para el actor, también se ha dado un respiro para distraerse, tal y como lo hizo anoche, en un karaoke de la Ciudad de México, en el que entonó "Quiero que me quieras", el tema con que demostró por vez primera su capacidad para el canto.

Esta canción, original de la banda Cheap Trick, de título "I want you to want me", fue covereada por el actor o, mejor dicho, por Tato, el personaje que dio vida en la película del director Carlos Cuarón, "Rudo y Cursi".

A sus 30 años, Gael interpretó a Tato, uno de los hermanos Verdusco, que suena con convertirse en cantante profesional.

Aunque, además de la música, el fútbol es su otra pasión, motivo por el que, cuando se le presenta la oportunidad, viaja con un cazador de talentos a la Ciudad de México para ser reclutado como jugador en un equipo de primera división.

Sin embargo, su mayor deseo es desempeñarse en el canto, por lo que luego de ganarse el lugar del jugador con más goles de la temporada, "Cursi" (mote que se gana por sus técnicas pamboleras) es lanzado al estrellato con una versión banda del tema de 1977.

Luego de que la película se estrenase, se convirtió en un éxito en taquillas y, aunque los años pasaron, los fans del "Charolastra" nunca olvidaron su forma tan peculiar de cantar.

Por eso mismo, el video en que interpreta "Quiero que me quieras", ahora en el escenario de un karaoke está causando sensación, pues hasta ejecutó los mismos pasos con que bailaba el tema hace más de una década.