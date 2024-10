Luis Miguel cerrará su gira mundial en la CDMX

Luis Miguel cerrará su Tour 2024 en México en el Estadio GNP Seguros el próximo 30 de noviembre; el cantante de 54 años pondrá punto final a su exitosa gira que comenzó en 2023, cuando regresó a los escenarios tras una larga ausencia.

La gira 2023/2024 del Sol de México ha roto récords de asistencia y ventas, consolidándose como la más exitosa de todos los tiempos para un artista latino, hasta el momento ha logrado tener 164 fechas, muchas de ellas agotadas, visitando 20 países como México, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, entre otros, y vendiendo más de 2.1 millones de boletos, cifra que supera las 965 mil entradas de su anterior gira.

Los boletos estarán disponibles en la Gran Venta HSBC los días 14 y 15 de octubre y, un día después, estarán a la venta en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico y fue criado en México, con tan sólo 12 años, grabó su primer álbum y, a los 15, ganó su primer Grammy por el tema "Me Gustas Tal Como Eres" junto a Sheena Easton. Desde entonces, la carrera de Luis Miguel no ha parado de crecer, gracias a éxitos como "La Incondicional", "Culpable o No" y "Suave", entre otros.

Luismi ha cautivado a varias generaciones con su voz inigualable, su estilo único y su presencia escénica, que lo consolida como uno de los artistas latinos más queridos de todos los tiempos. Ha sido galardonado con múltiples premios como el GRAMMY y el Latin GRAMMY. También ha ocupado el puesto de Mejor Artista Latino de la Década otorgado por Billboard.

Su discografía es una de las más aclamadas dentro de la industria, logrando vender más de 15 millones copias de su álbum Romance. También tiene el récord de hacer la gira más larga de un artista latino, así como ser el cantante con más presentaciones en el Auditorio Nacional.