Gael García se convertirá en hombre lobo para Disney+

A-AA+

Disney ya está en modo Halloween. En su convención anual D23 presentó un avance de 'Werewolf by Night', en la que participa el actor mexicano Gael García Bernal.

El personaje al que da vida el "charolastra" es Jack Russell -el primer hombre lobo que apareció en las historias de Marvel- un hombre capaz de transformase en lobo sin perder su capacidad intelectual humana.

En el evento de Disney, se lanzó el tráiler que revela una clásica historia de terror en blanco y negro dirigida sorpresivamente por el compositor musical Michael Giacchino, quien dijo que quería hacer sentir a la audiencia el terror que él sentía con estas historias cuando era niño.

Acompañan a García Bernal en el elenco de 'Werewolf by Night' Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, Jaycob Maya, ShaShaty y Al Hamacher.

'Werewolf by Night' se estrenará el próximo 7 de octubre en Disney+.