Gael García y los secretos de sus peleas de box en "La máquina"

Cerca de 2 mil extras, como se les llama a las personas utilizadas en escenas multitudinarias, fueron requeridas para las secuencias de pelea de "La máquina", la serie protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, ambientada en el mundo boxístico.

Agustín Gutiérrez, line producer de la historia, detalla que la Arena Ciudad de México y la Plaza de Toros México, fueron las locaciones elegidas para el rodaje de dichas secuencias, teniendo luego que echar mano de los VFX para hacerlas ver llenas de gente.

El line producer es el primer responsable de que todo se lleve a cabo conforme a lo establecido en el guión, además de la carga jurídica y fiscal del proyecto.

"Para nosotros lo importante es que las peleas se vieran espectaculares. Gael venía de haber hecho 'Cassandro' (película de un luchador) y no queríamos usar el mismo look que ahí tuvo.

"Logramos encontrar la Arena y la Plaza de Toros para este mundo fantasioso y fue complicado porque, por más que te quieran, tienes que cumplir con plazos, nos podían decir trabajen (en los lugares) del martes a partir de las dos de la mañana al viernes a las dos de la tarde y hay que adecuarse. Además, la Plaza está en el exterior, así que tenían que ser llamados nocturnos", recuerda Gutiérrez.

"La máquina", compuesta por seis episodios disponibles en Disney+, cuenta la vida de un pugilista venido a menos (Gael), pero cuya carrera intenta ser levantada por su apoderado (Luna), quien cargar con un pasado oscuros.

Mientras que para una de las peleas se reclutó a 800 extras, para la otra mil, lo cual puede sonar mucho, pero en perspectiva de las gradas reales, hasta para una capacidad cinco veces más, es nada. Fue cuando entró la tecnología vía CGI y VFX

"Se multiplicaron los extras (vía digital). Mucha gente no sabe, pero la serie está filmada en panorámico, con lentes especiales, todas las escenas para se redujera un poco el cuadro de filmación y eso reduce los VFX", apunta Gutiérrez.

Una de las secuencias que ha causado sensación es el karaoke que los personajes de los charolastras y Eiza González realizan tras una victoria, interpretando "Será porque te amo" del trío italiano ochentero Ricchi & Poveri. La coreografía corrió a cargo de Priscila Hernández, quien colaboró en "Bardo", de Alejandro González Iñárritu.

"Hay que tener claro que tanto Diego como Gael tienen una vena artística enorme y Gael quería hacer un show con música y el karaoke era para su ritual tras ganar. Todo se hizo en un día y fue divertido", recuerda.

Gutiérrez inició su carrera en "Troya", película protagonizada por Brad Pitt, para luego colaborar en proyectos como las series "Narcos: México", "La batalla de los dioses" y "Como ama una mujer".