Revelan detalles de muerte de Liam Payne, ex de One Direction

Liam Payne, excantante de la banda británica One Direction, estaba en un estado muy violento previo a que cayera del tercer piso del hotel donde se hospedaba en Argentina, una llamada al 911 lo atestiguó, después, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que informó que sus oficiales constataron "el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación".

La policía argentina investiga las circunstancias que rodearon a la muerte de Liam, luego de que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires le provocó golpes y hemorragias.

El miércoles se difundió el audio del encargado del hotel que llamó al número de emergencias 911, en la llamada, expresó que tenían un huésped que estaba drogado rompiendo la habitación, y que temían que atentara contra su vida porque en el sitio había un balcón.

Según las fotos que se filtraron de cómo encontraron la habitación de Liam, el cantante estaba consumiendo crack, una droga psicoestimulante, el que la consume suele sentir muy rápidamente una euforia muy fuerte que puede durar unos segundos y en el peor de los casos de 5 a 15 minutos, lo que explicaría el estado de destrucción que se encontró en la habitación.

Así encontraron la habitación del cantante Liam Payne, se hospedaba en un hotel en Argentina. El diario local "Clarín" publicó fotos atribuidas al interior de la habitación ocupada por Payne, en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio y un encendedor, además de una televisión con la pantalla rota.

Los adictos al crack pueden experimentar estados de paranoia, alucinaciones, y episodios psicóticos, pero cuando la euforia desaparece suele aparecer un decaimiento o estado depresivo.

Personal de la Unidad Criminalística Móvil de la policía capitalina revisó la habitación donde se hospedaba el cantante y observó "total desorden, con rotura de elementos varios", dijo el mismo funcionario. "Se visualizaron varios blíster de medicamentos —Clonazepam , blíster de energizante y blíster de medicamentos de venta libre—, material que fue secuestrado", precisó al respecto.

Los investigadores levantaron huellas y otros indicios para ser analizados en un laboratorio químico y biológico. Además, la fuerza de seguridad realizó una inspección ocular en el lugar donde se encontró el cuerpo del cantante, en un patio en la planta baja del hotel. Allí había una botella de whisky, un encendedor y un celular, objetos que están siendo analizados.

-----La caída mató a Liam Payne

Payne tenía lesiones muy graves incompatibles con la vida producto de su caída, no hubo posibilidad de reanimación, dijo el miércoles el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

La caída se produjo desde una altura de alrededor de 13 o 14 metros, aparentemente, el cantante tenía fractura de base de cráneo. El 2 de octubre, Payne había asistido a un concierto de su excompañero de agrupación Niall Horan en Buenos Aires.

La banda sensación One Direction surgió en 2010 cuando los entonces adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron en el concurso de la televisión británica "The X Factor".

En 2016, el grupo anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría.

Payne anunció que trabajaba en un álbum en solitario ese mismo año, siguiendo los pasos de otros miembros de la agrupación. El sencillo de Payne "Strip that Down" alcanzó el número tres en las listas en Reino Unido y el 10 en el listado de Billboard en Estados Unidos. En 2019, lanzó su álbum "LP1".

Nacido el 29 de agosto de 1993, estuvo en "The X Factor" dos veces antes de ganar con la banda. Tuvo varios créditos como compositor en el catálogo de One Direction.

En el pico de su fama, la banda se convirtió en uno de los shows en vivo más taquilleros. En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo. El año pasado, reveló que trabajaba en un segundo álbum y lanzó un sencillo en marzo de 2024.