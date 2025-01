Gala Montes sorprende al confirmar relación abierta con su mánager

Gala Montes está dando de qué hablar por el destapa de su relación abierta con Icho, su mánager, el anuncio desconcertó a algunos cibernautas que creyeron que su romance con Karime Pindter era real, y seguía viendo en popa, el acercamiento con la influencer se dio cuando ambas estaban en "La casa de los famosos México".

Dentro del reality surgió el famoso "Garime", y cuando ambas salieron se enteraron de la locura en redes que habían provocado, por lo que continuaron con este "coqueteo" por varias semanas hasta que la fiebre por "La casa de los famosos" pasó.

Poco antes de que arrancara el reality, la actriz Gala Montes se declaró bisexual y habló de relación que mantuvo con la también actriz Bárbara Islas; ahora, tras haber dejado atrás la euforia por Karime Pindter, Gala habla abiertamente de cuál es su estado sentimental en este momento y pide dejar atrás el reality, pues dice que a estas alturas tanto ella como Karime siguen con sus vidas por separado.

Gala Montes aclara que no hay romance con Karime

"Yo no me voy a casar con Karime, no va a pasar; ahorita no" , admitió Gala Montes en un En Vivo en el que admitió que tiene una relación abierta desde hace tiempo con su manager Icho, a quien elogió por sus talentos y por cómo la ha apoyado.

Dejó claro que a Karime "la ama, que es guapísima pero ahorita no", expresó con todo de hartazgo ante los cuestionamientos de los cibernautas, quienes no le auguraron un buen futuro con Icho, pues dicen, "los romances con el manager nunca salen bien".

Gala, quien ha dado de qué hablar por sus diferencias con el youtuber Adrián Marcelo y por los conflictos con su madre, desató las críticas en redes tras destapar su romance, pues mucho la tachan de "hipócrita", "mentirosa" y de haberse "colgado" del movimiento LGBTQ+.

Incluso, algunos usuarios en redes han recordado a Adrián Marcelo con el hastag #AdrianTeniaRazon.