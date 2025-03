"El Mal" de "Emilia Pérez" y "The Brutalist" ganan en las categorías musicales de los Oscar

El dúo de compositores franceses Clément Ducol y Camille se llevó el premio a la mejor canción original en los Oscar el domingo por su tema "El Mal".

En enero, "El Mal" también les valió a la pareja un Globo de Oro en la misma categoría.

El musical "Emilia Pérez" es muchas cosas: un musical, una parábola transgénero, una película controvertida y frecuentemente criticada por su representación de la cultura mexicana.

"Estamos muy agradecidos", dijo Camille en su discurso de aceptación. "Escribimos ´El Mal´ como una canción para denunciar la corrupción y esperamos que hable del papel que la música y el arte pueden jugar y siguen jugando como una fuerza de bien y progreso en el mundo".

El premio fue presentado por Mick Jagger. "No fui la primera opción", bromeó. "Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera".

Ducol y Camille superaron a Diane Warren por "The Journey" de "The Six Triple Eight" ("Seis Triple Ocho"), a Elton John, Bernie Taupin, Brandi Carlile y Andrew Watt por "Never Too Late" de "Elton John: Never Too Late" ("Elton John: Nunca es demasiado tarde"), y a Abraham Alexander, Brandon Marcel y Adrian Quesada de Black Pumas por "Like A Bird" de "Sing Sing" ("Las vidas de Sing Sing").

También se superaron a sí mismos: su composición "Mi Camino" de "Emilia Pérez" también estaba nominada al premio.

Los compositores, nominados al Oscar por primera vez, tuvieron un total de tres menciones, incluida la de música original, en la 97ª edición de los Premios de la Academia.

"Pasas de la ansiedad al alivio, y te llenas de energía y necesitas eso", dijo Camille a The Associated Press en enero, cuando se anunciaron las nominaciones. "Hemos trabajado tanto, y hemos trabajado tanto para la campaña... Me siento muy realizada y muy feliz por todo el equipo".

Camille dijo que el reconocimiento de la película "representa algo muy importante".

"Es una película muy libre, provocativa y empática, compasiva. Y realmente creo que esto es lo que necesitamos ahora".

"Es totalmente increíble. Yo estaba como, ´¿Qué?´ Son tres nominaciones. Es enorme", agregó Ducol. "Estuvimos involucrados al principio de la construcción de la historia en la música... Así que todo está vinculado, está entrelazado entre el guion, el libreto, las canciones. Y así, sentimos que es nuestra historia, nuestra película... No es solo un musical o una representación de una historia o una representación de la acción en la película. La música y las canciones, en esta película, son el guion. Es la historia".

En la otra categoría musical, de mejor música original, ganó el nominado por primera vez al Premio de la Academia Daniel Blumberg. Se llevó a casa el trofeo por la banda sonora original de "The Brutalist" ("El brutalista").

Blumberg venció a Ducol y Camille de "Emilia Pérez", Kris Bowers de "The Wild Robot" ("Robot Salvaje"), Volker Bertelmann de "Conclave" ("Cónclave") y John Powell y Stephen Schwartz de "Wicked".

"He sido artista por 20 años", dijo Blumberg en su discurso de aceptación. "Y cuando conocí a (el director) Brady (Corbet) conocí a mi alma gemela artística".

"The Brutalist" de Corbet presenta a Lázló Tóth, un arquitecto húngaro visionario ficticio que escapa del Holocausto y emigra a Estados Unidos para encontrar su sueño americano, desarrollando el estilo de arquitectura del cual toma su nombre la película.

Cuando se anunciaron las nominaciones en enero, Blumberg dijo a The Associated Press que estaba con Corbet cuando se enteró de su primera nominación. "Ha sido un día bastante surrealista", dijo. El par se dio un abrazo cuando llegó la noticia.

"´The Brutalist´ siempre fue un proyecto muy importante para mí", continuó Blumberg, describiendo al equipo detrás de él como dedicado a hacer "algo con urgencia, para hacer algo sin compromiso".